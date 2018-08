Kesälomat vaikuttavat myös liikennevaloihin – kriittisimmät viat korjataan



Liikennevalojen toimimattomuus hidastaa liikennettä Tehtaankadun ja Pohjoisväylän risteyksessä. Laura Läspä

Lomat vaikuttavat jopa liikennevalojen toimintaan. Useat valoristeykset vilkuttavat tällä hetkellä keltaista valoa Kokkolasta. Vesa-Matti Tervamäki Kokkolan Energialta vahvistaa, että syy todella on lomissa.

– Ainoa henkilö, joka liikennevalovikoja kokopäiväisesti hoitaa, on tällä hetkellä lomalla. Sillä välin teemme mitä pystymme. Kriittisemmät viat tietysti korjataan, Tervamäki kertoo.

Tehtaankadun ja Vaasantien valoristeys vilkkuu keltaisena kahdesta syystä: liikennevaloissa todella on vika, mutta risteyksessä on alkamassa työmaakaivuu torstaina. Tervamäen mukaan liikennevaloja ei tulevan työmaan vuoksi korjata.

Tehtaankadun ja Vaasantien risteyksen lisäksi epäkunnossa olevia liikennevaloja löytyy tällä hetkellä ainakin Kustaa Aadolfinkadulta ja Antti Chydeniuksenkadulta, Tervamäki osaa kertoa.

Pohjoisväylän ja Tehtaankadun valoristeys on ollut epäkunnossa jo pian viikon verran. Liikennevalojen toimimattomuus hidastaa risteyksessä kääntyvää likennettä. Tervamäen mukaan risteys ei kuulu Kokkolan Energian alueeseen, vaan vastuu siitä on SähköWaasa Oy:lla. Myös SähköWaasan liikennevaloista vastaata henkilö on lomalla.

– Heinäkuu on kyllä ollut hankalaa aikaa. Meidän asentajistakin puolet on edelleen lomilla, Tervamäki toteaa.