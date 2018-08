Jokilaaksojen pelastuslaitos oli poikkeuksellisen paineen alla tiistaina: "Hyvin suoriuduttiin"



Usva Torkki

Arja Kangas

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Petteri Jokelainen toteaa, että pelastuslaitos oli poikkeuksellisen kovan paineen alla tiistaina sammuttaessaan maastopaloja Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä.

– On erittäin harvinaista, että meillä on kaksi suurta tehtävää yhtä aikaa, joiden lisäksi on vielä keskisuuria ja normaaleja tehtäviä päälle.

– Haapajärvellä vastaavasta tilanteesta saatiin hyvä näyttö kesäkuun alussa, kun maastopalot levisivät hölkkävauhdilla tuulen ja kuivan maaston vuoksi. Silloin tilanne oli sama, resurssit loppuivat kesken.

Palolaitoksella on Jokelaisen mukaan henkisesti varauduttu siihen, että suuria tehtäviä voi tulla päällekkäin, mutta resurssit ovat rajalliset ja ne tulevat vastaan tällaisissa tilanteissa hyvin pian.

– Varautuminen on henkisesti olemassa, mutta kun resurssit loppuvat niin väkeä on tilattava kauempaa paikan päälle.

Jokelaisen mukaan pelastuslaitokset suoriutuivat tiistain tehtävistä hyvin, kun tuli saatiin taltutettua Haapajärvellä hehtaarin ja Pyhäjärvelläkin loppujen lopuksi kuuden hehtaarin alueille.

– Aina se vie silti aikansa, kun neljän laitoksen alueen väki saadaan toimimaan kuin rasvattu.

Tiistaina tulipalojen sammuttamista vaikeutti tiettömän tien päässä olevat tulipalot sekä lämmin ja tuulinen sää.

– Työ etenee vain sillä, että saadaan vaihtoväkeä paikalle. Pelkkä muonitus ja vesihuolto ei riitä, kukaan ei palaudu sillä, että syö ja istuu kannon nokassa.

Välillä työvuorot venähtävät pitkiksikin.

– Vaihtuvuus voi olla pahimmillaan sitä, että mennään toista kellon ympärystä. Pyrkimys on suhteellisen inhimillisen työpäivän mittaan, Jokelainen toteaa.

Poikkeuksellisen lämmin ja kuiva jakso on ollut omiaan tiistain kaltaisille maastopaloille. Loppuviikon osalta toivotaan erityistä varovaisuutta tulenkäytön suhteen.

Suuret maastopalot syttyivät Haapajärvellä Pyhäjärvellä tiistaina iltapäivällä. Pyhäjärvellä sammutustyöt jatkuivat keskiviikkoon asti.

Tulipaloja sammutettiin lähes sadan henkilön voimin. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueelta sammutustöissä oli noin 50 henkilöä, lisäksi Pohjois-Savon ja Keski-Suomen pelastuslaitoksilta 30 henkilöä ja lisävoimina oli myös yksikkö Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitokselta.

