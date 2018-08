Pohjalainen ruokatori toi paistetun kalan ja tuoreet kasvikset Ylivieskan torille



Ylivieskan tori paahtuu iltapäivän lämmössä, ja vastaan leijailee paistetun kalan tuoksu. Käynnissä on 1.–2.8. pidettävä pohjalainen ruokatori.

Satu Kumpulainen Isokummun luomulammastilalta Sievin Kukonkylästä on ruokatorilla lammassäilykkeiden ja villalankojen kanssa. Lisäksi myynnissä on lampaanlihasta valmistettuja kevätkääryleitä.

– Kevätkääryleiden avulla näytämme ihmisille, että lampaanlihasta voi valmistaa mitä tahansa ruokia, Kumpulainen sanoo.

Kumpulaisen mukaan ihmisillä on yhä ennakkoluuloja lampaanlihan makua kohtaan. Isokummun luomulammastilan teurastamossa lampaanlihasta valmistetaan esimerkiksi jauhelihaa.

Hellelukemien vuoksi tuore lampaanliha on pitänyt jättää kotiin. Helle aiheuttaa siis myös omat haasteensa ruokatapahtumalle. Muutkin tuoreen lihan ja kalan myyjät ovat joutuneet jättämään nämä tuotteet kotiin, koska eivät pysty takaamaan katkeamatonta kylmäketjua paahtavassa helteessä.

Ylivieskan kulttuuripalvelut ja teknologiakylä YTEK järjestävät pohjalaisen ruokatorin osana Ylivieskan kotiseutuviikkoa. Tarkoituksena on nostaa esiin oman alueen tuottajia ja heidän tuotteitaan. YTEK:in Yrittäjärinki-hanke on tuonut torille grillimestari Raymond Wesanderin, joka tekee lavalla grillausnäytöksiä.

– Olen vannoutunut suomalaisen ruuan ystävä ja maaseudun puolestapuhuja, Wesander kertoo.

Ylivieskalaiset Piia Huotari ja Oskari Huotari, 7, vierailivat ensimmäistä kertaa järjestettävällä pohjalaisella ruokatorilla. Aluksi he kävivät käsityöläistorilla Myllyaukiolla hakemassa puisen saippuatelineen. Sen jälkeen Oskari Huotarilla tuli nälkä, joten markkinakävijät tulivat kauppatorille ostamaan kevätkääryleitä. Oskari Huotari maistoivat Tilviksen marjatilan mansikka- ja mustaherukkamehua, ja Huotarit päätyivät ostamaan myös mustaherukkamehua.

Kalevi ja Päivi Tilviksen marjamehut on kylmäpuristettu omalla tilalla Kalajoen Tyngällä. Mehut on valmistettu viime vuoden marjasadosta, joka oli Kalevi Tilviksen mukaan onnistunut. Sato valmistui hitaasti, joten se ehti makeutua kypsyessään hiljalleen. Tänä vuonna tilanne on toinen, sillä esimerkiksi mansikat kypsyivät todella nopeasti.