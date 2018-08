Pussy Riotin jäsenet pääsivät yöllä vapauteen 16 päivän vankeuden jälkeen – venäläisryhmää saattaa odottaa uusi tuomio

Ida Kannisto

Venäläinen aktivistiryhmä ja punkyhtye Pussy Riot tviittasi keskiviikon vastaisena yönä, että ryhmän neljä vangittua jäsentä on kaikki vapautettu Venäjällä.

Veronika Nikulshina, Olga Pahtusova, Olga Kuratshjova ja Pjotr Verzilov pidätettiin ja passitettiin putkaan heidän keskeytettyään Ranskan ja Kroatian välisen jalkapallon MM-finaaliottelun heinäkuun puolivälissä Moskovassa. Kaikki neljä saivat teosta pikapäätöksellä 15 päivää vankeutta ja kolmen vuoden porttikiellon urheilutapahtumiin.

Neljän kiinniotetun oli tarkoitus vapautua maanantaina, mutta aktivistit vangittiinkin uudelleen jo ennen kuin he ehtivät päästä vapauteen. Tiistaina ryhmä kertoi, että aktivistien vankeus jatkuu korkeintaan kymmenen päivän ajan.

Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä ryhmän sosiaalisen median kanaville ilmestyi kuitenkin uutta tietoa, jonka mukaan kaikki neljä jäsentä on toistaiseksi vapautettu. Ryhmän kirjoituksen mukaan he joutuvat kuitenkin vielä oikeuden eteen, ja heitä voi odottaa 25 päivän vankeustuomio. Tviitissään ryhmä ei avaa, mistä tieto tuomion arvellusta pituudesta on peräisin.

upd. our dear 4 activists are ON FREEDOM now. they still will have to come to court and still can get another 25 days,but now they're free

Vangituista Pussy Riotin jäsenistä ainakin Pjotr Verzilov jakoi Twitterissä pian vapautumisen jälkeen kuvan, jossa ryhmän jäsenet esiintyvät riemukkaasti hymyillen.

Vielä tiistaina syy uuteen pidätykseen oli epäselvä. Keskiviikkona tihkui tietoa siitä, miksi ryhmän jäsenet yllättäen päätettiin päästää vapaiksi.

Amerikkalainen uutiskanava ABC kertoi vapautuksen syyksi, että oikeuden mukaan poliisin toimittamat dokumentit olivat riittämättömiä. Lisäksi ryhmän jäsenten kuuleminen olisi lykkääntynyt juuri poliisin dokumenttien takia. ABC:n mukaan tiedon on vahvistanut Pussy Riotin lakimiehenä tapauksessa toimiva Nikolai Vasiljev.