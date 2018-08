Kokkolassa avataan ovet vanhoihin taloihin - remontit tehty vanhaa kunnioittaen



Kokkolan Wanhat Talot - Rakkaudesta Remonttiin -tapahtuman järjestäjät Jutta Piispanen ja Petri Leppänen toivovat kotoisen tapahtuman löytävän yleisönsä. Piispasen talo on yksi niistä kohteista, johon yleisö pääsee lauantaina tutustumaan. Talossa käydessä voi ihailla vaikkapa kaksikon takana seisovaa talon alkuperäistä takkaa. Villa Sylvia on rakennettu vuonna 1929.

Maria Store

Piispasen perhe on remontoinut Mäntykankaalla sijaitsevaa Villa Sylviaa neljä vuotta. Asuttuja vuosia talossa on takana kaksi.

– Aluksi remontissa tapahtui paljon, mutta viimeaikoina olemme hidastaneet vauhtia. Remontti on kestänyt kauan, mutta emme ole halunneet tinkiä ratkaisuista ja omista periaatteista, toteaa talon emäntä Jutta Piispanen.

Pariskunta on palauttanut 1929 valmistuneen talon pintoja takaisin vanhaan taloon sopiviksi. Muovi- ja vinyylipinnat ovat vaihtuneet puukuitulevyihin, paperitapetteihin ja alkuperäisiin puupintoihin.

– Useamman sentin korkuisen materiaalikerroksen alta löytyi alkuperäinen puulattia. Se on täynnä naulanreikiä, mutta se on silti ihana.

– Puupinnat olen kaikkialla käsitellyt pellavaöljymaalilla ja -vahalla. Samalla olemme siis saaneet vähäkemikaaliset pinnat, se on lasten kannalta tärkeää. Perusajatuksena on ollut se, että haluamme terveen talon, jossa on terveet ja perinteiset rakenteet.

Vanhasta talosta Piispaset haaveilivat kymmenen vuotta ja viisi kuusi vuotta oikea kohde oli aktiivisessa etsinnässä. Sen oikean löytymistä odotellessa pariskunta ehti opiskella vanhan kunnostamista.

– Kävimme erilaisilla kursseilla ja opiskelimme perinnerakentamista. Panu Kailan (perinnerakentamisen tuntijana tunnetuksi tullut arkkitehti) kirjat on tullut luettua.

Pariskunta on itse tehnyt suurimman osan remontista, lähipiirin avustuksella. Sähkökytkentöihin, putkitöihin ja osittain listoituksiin on käytetty ammattilaisia.

Huonejärjestys on pysynyt Keskon paikalliselle johtajalle rakennuttamassa talossa samana.

– Olisi tuntunut väärältä lähteä sitä peukaloimaan.

Alhaalta löytyy neljä huonetta ja keittiö, ylhäältä lisäksi kolme huonetta sekä kylpyhuone. Yläkerran toinen makuuhuone oli vielä alkuviikosta työn alla.

– Valmista pitäisi olla lauantaihin mennessä, kertoo Piispanen naurahtaen.

Lauantaina järjestetään Kokkolan Wanhat Talot - Rakkaudesta Remonttiin -tapahtuma. Kolmatta kertaa järjestettävä tapahtuma avaa ovet neljääntoista kohteeseen Kokkolassa ja Kruunupyyssä.

Pientä pääsymaksua vastaan yleisö pääsee vierailemaan taloissa eri vuosikymmeniltä ja -sadoilta. Vanhin on 1800-luvun alusta.

– Mukana on tänä vuonna ensi kertaa myös yksi kerrostaloasunto. Kokkolan keskusta-alueella sijaitsevat kohteet voi kiertää helposti kävellen, kertoo Piispanen, joka on pitänyt tapahtuman lankoja käsissään yhdessä Petri Leppäsen kanssa.

Osa kohteista on valmiiksi remontoituja, osa on vielä työn alla. Kohteita yhdistää se, että ne on remontoitu vanhaa kunnioittaen ja perinteisiä rakennustapoja ja -materiaaleja käyttäen.

– Netti on pullollaan tietoa, mutta henkilökohtaisesti jaettu tieto toimii parhaiten, toteaa Leppänen.

Monella kävijällä onkin ollut oma taloprojekti työn alla ja talojen omistajat ovat saaneet jakaa omia kokemuksiaan eteenpäin.

– Osa kävijöistä tykkää vanhoista taloista ja sisustamisesta ja tulevat siksi tutustumaan kohteisiin, sanoo Piispanen.

Viime vuonna lippuja ostaneita oli kolmisensataa.

– Kokkolaan tultiin Itä-Suomesta asti varta vasten tätä tapahtumaa.

Ennakkolippuja voi ostaa Antik Helénistä, Kokkolan matkailusta ja Vohvelikahvilasta. Tapahtumapäivänä lippuja voi ostaa myös kohteista. Tapahtumasta tiedotetaan tarkemmin sen Facebook-sivuilla.

Sen lisäksi, että ovet avataan taloihin, pystytetään monelle pihalle kahvila tai kirppis. Villa Sylvian pihalla on vohvelibaari ja Vaskisepät esittelemässä toimintaansa. Talon yläaulasta löytyy materiaalinäyttely.

Vanhassakaupungissa, jossa on muutamia kohteita, järjestetään samaan aikaan kirppistapahtuma.

Leppänen sanoo, että jos tämän vuoden tapahtumasta jää hyvä kokemus, saa tapahtuma jatkoa taas ensi vuonna. Suuremmaksi hän ei tapahtumaa halua kasvattaa, vaan haluaa pitää sen sopivan pienenä ja kotoisena. Kehitysideoita silti löytyy.

– Jollekin puistoalueelle voisi saada vähän markkinahumua: perinnerakentamiseen erikoistuneita yrittäjiä, käsityöläisiä ja vaikka pieni kahvila, hän tuumii.