Kokkolalainen Fabian Björndahl hakee hyvää tuulta



2 Hai-veneluokassa tuli voitto Hangon regatassa. Fabian Björndahl, Filip Björndahl ja Henry Pått voitokkaan purjehduksen jälkeen Hangossa. Previous Next

Joni Mäki-Petäjä

Kokkolalainen Gamlakarleby Segelföreningiä edustava Fabian Björndahl on purjehtinut pienestä pitäen.

– Olen purjehtinut koko elämäni ajan. Aloitin 7-vuotiaana optimismijollalla ja siitä sitten siirryin e-jollaan. Nyt päätähtäin on 2.4.-veneluokkaan.

2.4.-luokan MM-kisat käydään viikonloppuna Ruotsin Gävlessä.

– Hyvillä mielin lähden. Kyyti riittää kyllä muihin verrattuna. Lähemmäs sata venettä osallistuu kisaan, joten startti korostuu. Siinä pitää päästä muilta karkuun, Björndahl suunnittelee.

2.4.-luokka on yksinpurjehtimista. Hai-veneluokassa on mukana miehistö ja se on uusi luokka Björndahlille tälle kesälle. Menestystä on tullut siinä jo erinomaisesti. Muun muassa voitto Hangossa ja kolmas sija Naantalin SM-kisoissa.

– Hai-veneet on uusi luokka minulle. Neljä viikkoa olin sitä purjehtinut, kun tuli jo Hangon mestaruus. Se oli aika hurja juttu.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Innostuminen luokkaan syntyi viime vuonna, kun Kokkolassa oli Hai-luokan SM-kisat.

– Kaverini Thomas Wevar sanoi, että jos ostettaisiin hai-vene. Kokkolassa on viikkopurjehdukset ja ne on juuri hai-veneilllä. Näin saa startteja Kokkolassa hyvin.

Vene hankittiin ja sen kimpussa meni viime talvi.

– 600-700 tuntia tuli tehtyä remonttia veneen eteen. Hai-vene on puuvene. Siihen piti löytää oikeat puulajit ja muokata kaaret. Siinä oli tosi paljon käsityötä. Opittiin Thomaksen kanssa paljon viime talven aikana.

Menestys on tullut yllätyksenä.

– On ollut aika yllätys, siellä on kokenutta porukkaa luokassa. Paatti on toiminut hyvin ja on löydetty hyvä trimmi. Ei ole ollut hakemista.

Hangossa kipparoineen Fabian Björndahlin miehistönä oli Filiph Björndahl ja Henry Bått.

– Thomakselle tuli perheen lisäystä, joten hän ei päässyt mukaan Hankoon. Naantalissa Thomas oli mukana ja kolmantena jäsenenä oli Roope Heikkinen.

Miehistön kanssa purjehdus on erilaista kuin yksinpurjehduksessa.

– Kun olet yksin, niin teet kaikki päätökset itse. Taktiikka, puuskien katsomiset, purjeet ja kaikki. Miehistössä voi delegoida tehtäviä ja tietysti myös kysyä ja vaihtaa enemmän mielipiteitä. Se helpottaa paljon tekemistä.

Kesällä eikä talvella ei ole ollut vapaa-ajan ongelmia.

– Kyllä tämä on ympärivuotinen harrastus. Talvella huolletaan veneitä. Ei montaa vapaa ilta ollut. Golfmailat on pysynyt golfbägissä. Purjehdus on vienyt nyt pidemmän korren, Björndahl naurahtaa.