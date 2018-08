Kokkolan uuden Lidlin rakennustyöt hyvässä vauhdissa - vanha Lidl säilyy keskustassa



Kokkolan uusi Lidl nousee Intiaanikylään jo vauhdilla. Pääurakoitsijana on kokkolalainen Nycon Oy. Joni Mäki-Petäjä

Joni Mäki-Petäjä

Kokkolan toinen saksalaisen kauppaketjun myymälä avataan ensi vuonna. Myyntipinta-alaa uudessa myymälässä tulee olemaan noin 1400 neliötä. Työmaan pääurakoitsijana on kokkolalainen Nycon Oy.

– Työt ovat sujuneet aikataulussa ja ei ole tullut mitään mutkia matkaan, aluepäällikkö Marko Minkkinen kertoo. Hänen vastuualueensa ulottuu Kokkolan, Vaasan ja Pietarsaaren alueelle.

Minkkinen on varsin tyytyväinen Lidlin kehitykseen Kokkolassa.

– Asiakasmäärät ovat olleet tasaisessa nousussa. Kokkolassa on hyvä pöhinä päällä. Uusi Lidl palvelee Kokkolan itä- ja pohjoispuolen asukkaita ja myös maakunnan väkeä. Vanha Lidl pysyy paikallaan ja keskittyy enemmän keskustan alueen asukkaisiin.

Uusi Lidl työllistää noin 20 uutta kaupan alan ammattilaista.

– Rekrytoinnit avataan alkusyksystä. Silloin myös valitaan uuden Lidlin myymäläpäällikkö. Uskon, että kiinnostusta löytyy. Esimerkiksi nyt meneillään olevan kesän kesätyöntekijärekrytointi oli menestys. Hakemuksia tuli todella runsaasti. Tulemme olemaan yhä merkittävämpi työllistäjä alueelle.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Uusi Lidl tulee olemaan uudella konseptilla tehty liike.

– Värimaailma on harmaampi, käytävät leveämpiä ja liike on visuaalisesti näyttävämpi.

Kokkolassa elintarvikkeissa on kovaa kilpailua, mutta Minkkinen uskoo uudenkin Lidln mahtuvan joukkoon mukaan.

- Mielestäni kilpailu on aina positiivista ja eniten siitä hyötyy kuluttaja. On hyvä, että Kokkolassa on valinnanvaraa.

Lidl rantautui Suomeen 20. elokuuta 2002. Sen jälkeen myymälöitä on tullut lisää vuosittain.

– Viime viikolla avattiin 173:s Lidl Kouvolaan. Joten Kokkolan uusi Lidl tulee olemaan 174:s Suomessa, Minkkinen laskeskelee.

Minkkisen mukaan tuore tuotteet ovat Lidlin ”kivijalka”.

– Myös erilaiset vaihtuvat teematuotteet ovat meidän etu. Lounasaikaan paistopisteen tuotteet ovat kasvattaneet suosiota.

Helleaikaan etenkin juomat ja grillattavat menevät kaupaksi hyvin.

– Helteellä varmistamme kylmäketjun toimintaa entisestään ja lämpötilojen seurantaa tehdään käytännössä jatkuvasti.

Minkkisen mukaan Lidl on onnistunut kesän mainoskampanjoissa erinomaisesti.

– Kesä on kreisii soi Spotifyssa listakärjessä ja muutenkin markkinointi on purrut hyvin. Mainokset ovat omalaatuisia ja hauskoja. Niillä on ollut iso vaikutus myyntiin.

Lidl seuraa Keski-Pohjanmaalla tilannetta uusien myymälöiden suhteen.

– Kaikki meille sopivat liikepaikat tutkitaan. Ensisijaisina kriteereinä ovat keskeinen sijainti ja soveltuvuus päivittäistavarakaupan toimintaan, Minkkinen linjaa.