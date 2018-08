Destia kunnostamaan Kokkolan alueen rataa ja ratapihaa



Jukka Lehojärvi

Tiina Ojutkangas

Destia on voittanut Riihimäki-Kokkola -radan kunnossapitourakan. Kunnossapitoalue ulottuu Riihimäeltä Kokkolaan, ja sen piirissä on 850 kilometriä raiteita, 800 kappaletta vaihteita ja 25 liikennepaikkaa. Alueella on 500 tasoristeystä.

Kunnossapitoalueeseen kuuluu Kokkolan ja Seinäjoen ratapihat Tampereen tavara- ja henkilöratapihan lisäksi.