”Lemmikkiä ei saa jättää helteillä autoon odottamaan – ei edes lyhyen kauppareissun ajaksi”



-Eläintä ei missään nimessä saa tällaisilla helteillä jättää autoon edes lyhyen kauppareissun ajaksi, sillä lämpötila nousee vaaralliseksi hyvin nopeasti, varoittaa Kokkolan kaupungin valvontaeläinlääkäri Petronella Jansson. Martina Store

Pitkään jatkuneet helteet ovat raskaita ihmisten lisäksi myös eläimille, joiden olisikin hyvä pysytellä varjossa tai sisätiloissa varsinkin päivän kuumimpina aikoina.

Kokkolan kaupungin valvontaeläinlääkäri Petronella Jansson ohjeistaa, että esimerkiksi koiran kanssa tulisi tehdä lyhyet lenkit eläimen voinnin mukaan joko aikaisin aamulla tai myöhään illalla.

– Tällaisilla helteillä ei kannata treenata eläimen kanssa liikaa, sillä se voi koitua vanhalle tai esimerkiksi sydänvikaiselle koiralle kohtalokkaaksi. Koiran voi sen sijaan viedä vaikka rauhalliselle vilvoittelulenkille rantaveteen, Jansson ehdottaa.

Samalla tavalla kuin ihmisen, myös eläimen nesteentarve lisääntyy helteellä, ja nesteen saannista on omistajan huolehdittava.

– Nyrkkisääntönä on, että eläimen tulisi juoda noin 0,5-1 desilitraa per painokilo päivässä. Helteillä tuo tarve on vieläkin suurempi. Vettä tulisi aina olla tarjolla kotona, Jansson toteaa.

Sosiaalisessa mediassa keskustellaan usein kiivaastikin siitä, miten lemmikkejä jätetään autoon odottamaan kaupassa käynnin ajaksi. Jansson toteaa, että eläintä ei missään nimessä saa tällaisilla helteillä jättää autoon edes lyhyen kauppareissun ajaksi, sillä lämpötila nousee vaaralliseksi hyvin nopeasti.

– Joissakin autoissa saattaa olla ilmastointi, jota voi pitää päällä kauppareissun ajan. Sen toimivuudesta ei kuitenkaan koskaan ole takuita, joten sen varaan en uskaltaisi ainakaan omaa koiraani jättää. Myöskään auton ikkunan pitäminen raollaan ei riitä tällaisilla helteillä.

Jos näkee autoon jätetyn eläimen, kannattaa Janssonin mukaan tarkkailla sen vointia, ja toimia sen mukaisesti.

– Ensiksi kannattaa tietysti katsoa ja odottaa hetken aikaa, jos vaikka omistaja on vain viemässä kärryä tai muuta vastaavaa. Jos eläin näyttää selkeästi huonovointiselta, eikä ota kontaktia, kannattaa ottaa saman tien yhteys hätäkeskukseen, josta annetaan toimintaohjeet.

– Poliisin antaman ohjeistuksen mukaan voi ikkunan rikkoa, mikäli eläimen tilanne alkaa olla kriittinen. Erittäin vakavasta tilanteesta on kyse, jos eläin esimerkiksi kouristelee, Jansson toteaa.

Jansson kiittelee isompia kaupunkeja, joissa eläimet on otettu huomioon myös kauppakeskusten ja markettien suunnittelussa.

– Joissakin kaupungeissa on esimerkiksi markettien ulkopuolella häkkejä, joihin lemmikit voi jättää odottamaan kauppareissun ajaksi. Se on mielestäni hyvää palvelua, Jansson toteaa.