Milja Keinäsen kolumni: Autoilijoiden kaupunki



Tunnen itseni yksisarviseksi Kokkolassa. Minulla ei nimittäin ole autoa, vaikka ympärillä kaikki tuntuvat omistavan sellaisen.

Autojen runsauteen alueella on yksi selkeä syy: busseja kulkee vähän. Aalto-yliopiston tutkimus vuodelta 2010 kertoo, että Kokkola on ollut Lohjan ohella tutkimuskaupungeista autoriippuvaisin. Tilanne on toki voinut muuttua sitten tutkimuksen teon, mutta omien kokemusteni perusteella pelkään pahoin päinvastaista.

Ongelma syntyy silloin, kun autoilusta tulee niin vahva normi, ettei muilla tavoin liikkuvia muisteta lainkaan. Kävelijöiden ja pyöräilijöiden vaikeudet syntyvät pienistä valinnoista. Esimerkiksi Kokkolan marketeista näkee, että ne on tehty autoilijoille. Minimaniin tai K-Citymarketiin päästäkseen joutuu puikkelehtimaan parkkipaikkojen läpi, sillä selkeää kävelytietä ei tahdo löytyä.

Toisinaan kävelytiet myös loppuvat yhtäkkiä ja epäloogisesti, tai ovat niin kapeita, etten tiedä, miten lastenvaunujen kanssa kulkevat pärjäävät. Samaan aikaan autoilijoille on tehty hulppean leveitä teitä. Kävelijälle syntyy helposti vaikutelma siitä, etteivät kadut ole apostolinkyydillä kulkevia varten.

Että auto pitäisi olla, jotta olisi kunnon kaupunkilainen.

Kun autottoman arjen vaikeuksia on ihmetellyt aikansa, saattaa vannoutunutkin kävelijä tai pyöräilijä sortua hankkimaan auton – ja ympäristökuormitus lisääntyy taas vähän.

Jalkaisin tai pyörällä kulkemisen ei kuitenkaan tarvitsisi olla vaikeaa. Siihen voidaan vaikuttaa asenteilla ja suunnittelemalla kaupunkia kevyttä liikennettä ajatellen. Auton hankkimisen ei pitäisi olla pakollista, eikä oletus voi myöskään olla, että jokaisella on siihen varaa.

Käveleminen ja pyöräileminen voi sitä paitsi olla parhaimmillaan ihanaa, ja lisätä ihmisten välisiä kohtaamisia. Haastattelin tovi sitten liikennepsykologi Mika Hatakkaa, joka kertoi, että autoillessa syntyy väärinymmärryksiä ja aggressiota, sillä peltikoppeihinsa sulkeutuneet ihmiset eivät pysty viestimään keskenään.

Jalkaisin kulkiessa taas on helppo pysähtyä vaihtamaan kuulumisia, tai pyytää anteeksi, jos vahingossa tönää jotakuta. Kävelen siis jatkossakin, vaikka se tekisi minusta outolinnun autoilijoiden kaupungissa.

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan kesätoimittaja.