Kokkolan Teollisuusveden tuotanto turvattu kuivuudesta huolimatta – vain jäähdytys aiheuttaa vedenkulutuksen kasvua



Sulut erottavat makean järviveden ja suolaisen meriveden, jota Kokkolan Teollisuusvesi pumppaa suurteollisuusalueen käytettäväksi. Markku Jokela

Emilia Kallioinen

KIP Service Oy:n toimitusjohtaja Olli-Matti Airiola kertoo, että helle näkyy teollisuusveden tuotannossa oikeastaan vain jäähdytyksessä. Kokkolan Teollisuusvesi hankkii suurteollisuusalueen käyttöveden sekä Öjanjärvestä että syväsataman ja Hopeakiven sataman puolivälistä. Merivesi otetaan noin 40 metriä pohjukasta merelle päin kymmenen metrin syvyydestä.

Mikäli veden lämpötila nousee liian korkeaksi, joudutaan vettä pumppaamaan enemmän.

– Vesimäärät ovat normaalistikin isoja, mutta kun jäähdytysvesi lämpenee, joudutaan sitä pumppaamaan vielä enemmän, kertoo Airiola.

Tällä hetkellä Kokkolan Teollisuusveden käyttämän järviveden lämpötila on 25 astetta, kun taas meriveden lämpötila 11 astetta. Viime viikolla merivesi on ollut pahimmillaan jopa 20 asteista. Suurin vaikuttaja meren lämpötilan vaihteluihin on tuulet, jotka puhaltavat syvemmältä kylmää vettä.

Kuivuudella ei sinänsä ole ollut suurempaa vaikutusta vesilaitoksen toiminnalle. Öjanjärven pinta on laskenut vain muutaman sentin sen alarajan alle.

– Ainoa vaikutus on, että laiturilta joutuu kurottamaan vettä syvemmältä, toteaa Airiola.

Mikäli veden pinta-ala laskee 10 senttimetriin, voi olla aika sulkea meren ja järven välisen sulun kalatie.

Airiola lisää, että positiivista on ollut sinileväkukinnoilta välttyminen helteiden aikana Öjanjärven puolella. Järvivedestä tehdään teollisuusalueen talousvesi, ja sinilevälauttojen esiintyminen järvessä vaatisi tarkempaa, ylimääräistä seurantaa.