Kaikki alkoi siitä, kun Eero Erkkilä sävelsi Vexilla Regiksen - suosikkimessu soi Lohtajan kirkkomusiikkijuhlilla osana 40-vuotisjuhlaohjelmaa



Kylämuusikot kuljettavat Lohtajan kirkkomusiikkijuhlat kauppakeskuksiin, kahviloihin ja kirjastoihin. Koivisto-triossa soittavat Guardia Nuevasta tuttu Fanni, Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin solistinakin soittanut Onni ja harmonikkakilpailuja voittanut Johannes Koivisto. Markku Jokela

Inkeri Tuikka

Keskiviikosta sunnuntaihin kestävillä Lohtajan kirkkomusiikkijuhlilla kuullaan tänä vuonna Ralf Gothónia, Mari Paloa, Keski-Pohjanmaan kamariorkesteria ja Vaasan kaupunginorkesteria. Juhlat huipentuvat Eero Erkkilän Vexilla Regis -messuun, josta koko juhlat ovat saaneet alkunsa 40 vuotta sitten.

Gothóni on tehnyt pitkän uran kamarimuusikkona ja lied-pianistina ja muun muassa perustanut musiikkijuhlia maihin, joissa klassinen musiikki on nousussa. Hän sekä johtaa Keski-Pohjanmaan kamariorkesteria että toimii pianosolistina torstai-illan konsertissa Tähtiä kesäillassa. Konsertti on samalla osa kesämusiikkisarjaa Kaarlelan kirkossa ja järjestetty yhteistyössä Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin kanssa.

– Juhlilla ovat paikalla kaikki edelliset ja nykyiset taiteelliset johtajat. Täällä ei ole tarvinnut tehdä suurta isänmurhaa aloittaessaan johtajana, nauraa nykyinen taiteellinen johtaja Juhani Lamminmäki.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

– Yhteistyötä on tehty vuosien varrella, ja tänä vuonna kaikki taiteelliset johtajat myös esiintyvät juhlilla.

Melkein kaikki heistä ovat mukana lauantaina Lohtajan kirkossa Vexilla Regis -messussa. Hannu Niemelä toimii baritonisolistina, Lasse Erkkilä urkurina, ja kapellimestarina on Juhani Lamminmäki.

– Vexilla Regis -messua on jo pidemmän aikaa toivottu takaisin juhlille ja sitä on esitettykin, mutta edellisestä esityksestä on ainakin toistakymmentä vuotta, Lamminmäki kertoo.

– Aika hienoa, että meillä on neljänkymmenen vuoden takaa teos, jota yleisö odottaa ja pyytää aina uudestaan.

Tenorisolistina kuullaan Aki Alamikkotervoa ja sopraanosolistina on lohtajalaislähtöinen Mari Palo, juhlien pitkäaikainen yhteistyöartisti. Hän laulaa myös konsertin avausnumerossa, Mozartin motetissa Exsultate Jubilate. Vexilla Regis -messussa ovat mukana Vaasan kaupunginorkesteri, Keski-Pohjanmaan kamarikuoro ja Lohtajan seurakunnan lapsikuoro, jota on valmentanut Tiina Pietilä.

Sunnuntain juhlamessun on suunnitellut Lasse Erkkilä. Hän toimii messussa myös urkurina.

– Juhlamessussa juhlistetaan myös samalla sitä, että Lohtajan seurakunta täyttää 440 vuotta tänä vuonna, Lamminmäki toteaa.

Messumusiikissa palataan ajassa taaksepäin 400 vuotta ja tullaan Bachin ja Messiaenin Kokkoseen. Mukana on myös pääosin lohtajalaisista laulajista koostuva Vexilla Regis -messukuoro, jonka on valmentanut Tiina Pietilä.

Mitään juhlien 40-vuotiseen historiaan keskittyviä esitelmiä Lohtajalla ei kuulla, mutta jonkinlaisen musiikillisen läpileikkauksen tarjoaa perjantain Navetanvinttigaala Jukkolanmäellä. Se kokoaa yhteen monia juhlien uskollisia taiteilijoita, mutta mukana on myös yllätysnimiä. Esiintyjiin kuuluu tenori ja kanttori-urkuri Eero Erkkilä, joka on myös Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlien perustaja ja pitkäaikainen taiteellinen johtaja. Musiikkielämyksiä tarjoilevat myös Keski-Pohjanmaan Kamarikuoro, Mari Palo ja Maksetut viulut.

Myös perinteiset kappelikonsertit ovat ohjelmassa keskiviikosta perjantaihin Lohtajan kappelissa.

– Nämä tilaisuudet ovat olleet tärkeitä lohtajalaisille ihan alusta asti ja ne täyttyvät vuodesta toiseen, Lamminmäki kertoo.

Juhlat käynnistyvät keskiviikkona taidenäyttelyn avajaisilla Lohtajan pappilassa. Tämän vuoden taiteilijat ovat Jarmo Palola ja Janne Erkkilä. Avajaisissa soittaa Koivisto-trio. Fanni, Onni ja Johannes Koivisto ovat Lohtajan kirkkomusiikkijuhlien tämänvuotiset kylämuusikot. Koivisto-trio käy luomassa festivaalitunnelmaa muun muassa eri puolilla Kokkolaa ja Lohtajaa. Trio jalkautuu kahviloihin, kauppoihin, kirjastoihin, pappilaan ja palvelutalo Tervakartanoon. Heitä voi kuulla myös Navetanvinttigaalassa.

Fanni Koivisto on viulistina tuttu monille muun muassa Guardia Nuevan riveistä. Johannes Koivisto on voittanut useita valtakunnallisia harmonikkakilpailuja.