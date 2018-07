Ulosteella töhrimistä, leikkivälineiden rikkomista ja kananmunilla sotkemista – Kokkolan Halkokarin päiväkoti on kokenut ilkivaltaa koko kesän



Halkokarin päiväkodin pihaleikkivälineisiin on tehty reikiä kesän aikana. Reikiä on pyritty jälkeen päin myös peittämään paperin avulla, kertoo päiväkodin johtaja Pirjo Paavolainen. Reiät on todennäköisesti tehty terävillä esineillä. Yksi viimeisimpiä tihutöitä oli ulosteella sotkeminen, joka havaittiin maanantaiaamuna. Aihe puhututti Facebookissa Kokkolan Puskaradio -ryhmässä.

Emilia Kallioinen

Kokkolan Halkokarin päiväkodin siivous- ja keittiöhenkilökunta koki ikävän yllätyksen maanantaiaamuna tullessaan töihin. Päiväkotirakennusta oltiin sotkettu levittämällä ulostetta oveen sekä ikkunaan.

Ulosteella töhrimistapaus ei ole kesän ensimmäinen ilkivaltateko Halkokarin päiväkodissa. Erinäisten tihutöiden sarja on alkanut jo kesäkuun lopusta, kun pihalla olevia leikkivälineitä on rikottu tekemällä niihin reikiä. Kestävien, EU-standardoitujen pihaleikkivälineiden rikkominen ei päiväkodin johtajan Pirjo Paavolaisen mukaan ole mahdollista millään muulla tapaa kuin teräviä esineitä käyttämällä. Kalliit leikkivälineet joudutaan uusimaan, sillä tällä hetkellä ne eivät ole, varsinkaan pienimmille lapsille, turvallisia.

Lisäksi turvalaattoja on irrotettu, tahallista roskaamista on esiintynyt ja viinimarjoilla sekä kananmunilla on sotkettu ikkunoita.

– Aikaa kuluu turhaan siivoamiseen, toteaa Paavolainen.

Tilanteesta ovat huolissaan päiväkodin henkilökunta. Tarha on ollut käyttämättömänä nyt kesäkuukausien ajan, lukuun ottamatta päiväkodissa käynnissä ollutta putkistoremonttia. Tavallinen toiminta päiväkodissa jatkuu keskiviikkona, kun lapset palaavat tiloihin.

Halkokarin päiväkodin johtaja ei ole tehnyt tapauksista ilmoitusta poliisille. Tekijöistä ei ole minkäänlaista tietoa. Hän on kuitenkin pyytänyt Kokkolan kaupungilta valvontakameroita asennettavaksi tarhan ulkopuolelle. Ulosteella sotkeminen on myös herättänyt keskustelua Kokkolan Puskaradiossa Facebookissa.

Kaupungin kiinteistöpäällikkö Jouko Kätevän mukaan peruste kameravalvonnan hankkimiselle on pitkälti ilkivalta. Kätevän mukaan suurinta osaa Kokkolan kaupungin rakennuksista valvotaankin jo kameroilla.

– Ilkivalta ohjaa voimakkaasti kameroiden asennusta, kertoo Kätevä.

Kokkolassa on pysyvässä kameravalvonnassa noin 40 koulua, päiväkotia, virastoa tai liikuntarakennusta. Lisäksi ainakin 15 kohdetta hoidetaan yhdellä siirrettävällä kameralla. Laitosmiehet siirtelevät kameran paikkaa sen mukaisesti, missä he näkevät tarpeen valvonnalle. Kätevällä ei ole tietoa siitä, onko siirrettävä kamera kuvannut Halkokarin ilkitöitä.

Kaupunki ostaa myös vartioliikkeeltä palveluita, joita käytetään siellä missä tapahtuu eniten ilkivaltaa. Käytännössä tämä tarkoittaa vartijakäyntejä iltaisin ja öisin. Lisäksi talon-, laitos- ja huoltomiehillä on vaikutus iltakäynneillään pihapiirin turvallisuuteen. Valvonnan suhteen ei pidetä lomia.

Kätevä kertoo monesta paikasta tulleen toiveita asennettavista kameroista, mutta toteaa samalla, että paras kokonaisnäkemys kameratarpeisiin on heillä. Vielä ei ole tietoa siitä, onko järkevää asentaa pysyvää kameraa Halkokarin päiväkotiin.

Kokkolan kiinteistöpäällikön yleiskuva ilkivaltatilanteesta kaupungissa on varsin positiivinen. Hänen mukaansa tekojen määrä on vuosien saatossa pienentynyt.

– Kesä ei yleensä ole kiireellistä aikaa. Sen sijaan syksy, erityisesti lämmin ja pimeä syksy, on pahin, sanoo Kätevä.