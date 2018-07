Münchenin lentokentällä turvakaaoksen aiheuttanut matkustaja lensi kohti määränpäätään, kun 330 muuta lentoa peruttiin

Yli 32 000 matkustajan taival katkesi tuntikausiksi, ja monelta on yhä matkatavarat saamatta. Matkustajien on yhä varauduttava tavallista pidempiin odotusaikoihin eteläisen Saksan pääkentällä.

München, Saksa

Ida Kannisto

Turvatarkastuksessa tapahtunut erehdys ajoi Saksan Münchenin lentokentän kaaokseen viime viikonloppuna. Lauantaiaamuisen tapauksen seurauksena noin 330 lentoa peruuntui ja yli 32 000 matkustajaa jäi jumiin lentokentälle.

Samaan aikaan kun kenttä ajautui kaaokseen, tilanteen aikaan saanut matkustaja istui koneensa kyydissä matkalla kohti määränpäätään ja onnistui välttämään tilanteen kokonaisuudessaan. Asiasta kertovat uutiskanava Deutsche Welle ja useat saksalaiset mediat.

Turvallisuushenkilökunta ei heti kyennyt selvittämään, mihin turvatarkastuksen ohi päässyt nainen oli heiltä kadonnut. Nainen itse ei ilmeisesti edes tiennyt, että koko lentokentän toiminta oli halvaantunut tuntikausiksi.

Matkustajat joutuvat Münchenin lentokentällä yhä varautumaan tavallista pitempiin odotusaikoihin. Lisäksi monen matkatavarat ovat edelleen kateissa.

Münchenin lentokentän viestinnästä vastattiin Lännen Medialle, että he toivovat matkustajien pääsevän määränpäihinsä ja saavan kadonneet matkatavaransa takaisin mahdollisimman pian.

Niin toivomme ja teemme sen eteen kaiken voitavamme, lentokenttä kommentoi Twitterin välityksellä.

Matkustaja livahti ohi ilman turvatarkastusta

Liikenne kentällä keskeytyi lauantaina noin kello 6.45 aamulla, koska 40-vuotias nainen livahti turvatarkastuksen ohi virkailijan huomaamatta. Saksan radion ulkomaanpalvelun Deutsche Wellen mukaan turvatarkastajan keskittyminen herpaantui kollegoiden kanssa käydyn keskustelun takia. Erheen huomasi toinen virkailija, mutta matkustajaa ei enää tavoitettu. Silloin turvatarkastuksen työntekijät raportoivat tapahtuneesta esimiehilleen.

Poliisi joutui evakuoimaan yhden Münchenin lentokentän terminaaleista. Sen seurauksena kentälle saapuneet matkustajat kärsivät lentojen peruutuksista ja pitkistä viivästyksistä koko viikonlopun ajan. Osa matkustajista on kertonut, ettei heille tarjottu edes vettä. Joillekin lentoyhtiö oli antanut ruokakupongin todeten, ettei asia oikeastaan heille kuuluisi.

Osa matkustajista oli jumissa kentällä lauantaiaamusta sunnuntai-iltapäivään saakka. Deutsche Wellen tietojen mukaan lasku viikonlopusta saattaa kohota jopa miljoonaa euroon.

Sunnuntain vastaisena yönä noin 700 ihmistä joutui viettämään yön lentokentällä, koska virkailijoilla oli vaikeuksia järjestää hotellimajoitusta kaikille kentälle jumiin jääneille.

Deutsche Wellen mukaan Baijerin poliisilla on tieto siitä, kuka nainen on, ja mistä hän on kotoisin. Matkustajaa ei ole pidätetty, vaan hän on yhä vapaana. Poliisin mukaan häntä ei kuitenkaan pidetä "äärimmäisenä uhkana". Nainen selviää todennäköisesti tapauksesta ilman rikosoikeudellisia seurauksia.

Münchenissa sijaitsee Saksan toiseksi suurin lentokenttä. Viime viikonloppuna kentällä oli vielä tavanomaista enemmän ruuhkaa, koska Baijerin osavaltiossa alkoivat koulujen kesälomat.