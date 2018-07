Mielipide: Erikoisia esityksiä Alavetelin kirkon tulevaisuudesta



Kruunupyyn seurakuntayhtymän talouspäällikkö esittää Kyrkpressenissä 19.7. julkaistussa haastattelussa erikoisia näkemyksiä Alavetelin kirkon sisätilojen muuttamiseksi.

Haastattelussa tuodan esiin Alavetelin seurakuntatalon sisäilmaongelma ja siitä johtuva remontin tarve. Seurakuntayhtymä on remontoinut Kruunupyyn ja Teerijärven seurakuntatalot. Nyt, kun pitäisi remontoida Alavetelin seurakuntatalo, niin rahat ovat loppu. Rahaa remonttiin ei ole ja Alavetelin seurakunnan metsät on hakattu ”lentokentiksi” niin, että oravastakin on paikoin tullut kävelymies. Alavetelin pappilakin on myyty ja rahat käytetty.

Talouspäällikkö on esittänyt, että Alavetelin kirkosta poistettaisiin kymmeniä (80-90) penkkirivejä ja kirkon sisälle rakennettaisiin väliseinä ja näin osa kirkon sisätiloista käytettäisiin myös muihin, kuin tämänhetkisiin tarkoituksiin.

Kirkkohallituksen työryhmä on vieraillut toukokuussa Alavetelissä, eikä se lehden kirjoituksen mukaan ole ollut yhtä innostunut ideasta kuin seurakuntayhtymän talouspäällikkö. Hyvä niin!

Mitä sanoo museovirasto, jos tai kun asia viedään sinne lausunnolle? Toinen erikoinen esitys oli se, että Alaveteliin rakennettavan uuden koulun juhlasalia alettaisiin käyttää seurakunnan tarpeisiin. Artikkelissa mainitaan kuin ohimennen, että tarkoitus olisi jossain vaiheessa kysyä alaveteliläisiltä mitä me haluamme. Miksi ei ole kysytty jo nyt?

Talouspäällikön mukaan Alavetelin kirkon sisätilojen muuntaminen olisi jonkinlainen pilottiprojekti. Miksi kirkkoneuvosto tai talouspäällikkö ei tehnyt Kruunupyyn tai Teerijärven seurakuntatalojen remontoimisen sijasta edellä mainittua pilottiprojektia?

Alavetelillä ja alaveteliläisillä on samanlainen oikeus kuin kruunupyyläisillä ja teerijärveläisillä rakenteiltaan terveeseen kouluun ja seurakuntataloon sekä kirkkoon, jonka sisätiloja ei ole pilattu väliseinillä tai muilla järjestelyillä.

Noli turbare – Älkää sotkeko (Arkhimedes)

Tapani Myllymäki

Alavetelin seurakunnan jäsen