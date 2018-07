Pääkirjoitus: Malttia pikavippeihin



Suomen Pankin tilastojen mukaan vakuudettomat kulutusluotot ovat selvästi kasvussa. Pedro Salaverria / Colourbox

Kesä on loppupuolella ja monessa kotitaloudessa muun muassa kesälomamatkat ovat keventäneet kukkaroa enemmän kuin talvikuukausina. Vaikka tilisaldo näyttäisi lähelle nollaa tai jopa pakkasta, niin ns. pikavippien ottamista kannattaa harkita ainakin kahdesti, sillä hyvin näppärästi vaikka älypuhelimella saatava lisäraha voi tulla loppujen lopuksi kalliiksi.

Viitisen vuotta sitten Suomessa alle 2 000 euroa pikavipeille asetettiin korkokatto eli todellinen vuosikorko ei saa ylittää 50 prosenttiyksikön ja voimassaolevan viitekoron summaa. Sittemmin korkokattoa on kierretty kauppaamalla esimerkiksi joustoluottoja, joiden maksimisumma ylittää 2 000 euroa. Eli vippiä on voinut nostaa vaikka 500 euroa, mutta luottosopimuksessa on mahdollisuus yli 2 000 euron käyttöön. Tällaista diiliä korkokattosäädös ei koske.

Suomalaisten kotitalouksien into ottaa vakuudettomia – eli käytännössäkalliita – luottoja on kasvussa: Suomen Pankki kertoi alkukesällä, että tammi-toukokuussa vakuudettomia luottoja otettiin 13 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana.

Maksuhäiriömerkintä on jo noin 375 000 suomalaisella, ja viime vuonna yksityishenkilöille rekisteröitiin yhteensä 1,6 miljonaa uutta maksuhäiriömerkintää. Ikävää todeta, mutta ennustettavissa on maksuhäiriöiden lisääntyminen yhä.

Oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) keväällä aloittama valmistelutyö pikaluottosäännöstelyn tiukentamisesta on erittäin tervetullut. Kesäviikkoina luottoyhtiöiden mainonnassa on näkynyt aikaisempaa useammin jopa 50 000 euron vakuudettomia luottoja. On ihmisiä, jotka oikeasti tarvitsevat väliaikaisesti rahaa, ja joille pikavipit ovat keino selvitä arjessa, mutta kymmenien tuhansien luototusta ilman vakuuksia ei voi kutsua edulliseksi rahaksi. Tällaisissa luotoissa korotkin ovat käytännössä kymmeniä tuhansia euroja.

Asiantuntijoiden mukaan pikavippejä käyttävät suhteessa paljon nuoret. Ihmiset, joiden oma talous on vielä hataralla pohjalla ja jotka eivät ymmärrä konkreettisesti mitä kymmenien prosenttien korko oikeasti tarkoittaa. Vippifirmojen houkutteleva markkinointi kymmenien tuhansien kulutushyödykkeen saamiseksi kädenkäänteessä on liian monelle vastustamatonta.

Toivottavasti Häkkäsen esitys etenee eduskuntaan asti jo tulevana syysistuntokaudella. Sekä korkokaton laajentaminen sekä myös pikavippifirmojen markkinoinnin sääntely tavalla tai toisella ovat pitkässä juoksussa eduksi meille kaikille kuluttajille.

Hannu Lehto