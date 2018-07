Poliisi valvoo ajokuntoa Kalajokilaaksossa - Rattijuopumusten määrä kasvussa Oulun poliisilaitoksen alueella



Poliisi valvoo tehostetusti ajokuntoa kuluvalla viikolla ja haluaa tiedottamalla muistuttaa, että autoilu ja alkoholi eivät sovi yhteen. Arkistokuva Jarno Herranen

Liisa Ängeslevä

Oulun poliisilaitos valvoo kuluvalla viikolla autoilijoiden ajokuntoa. Tehostettua rattijuopumusvalvontaa tehdään koko poliisilaitoksen alueella.

Poliisi muistuttaa, että alkoholionnettomuuksia eli onnettomuuksia, joissa yhtenä tekijänä on ollut päihde, sattuu kesän aikana enemmän taajaman ulkopuolella kuin taajamassa.

Tulos viittaa poliisin mukaan löyhästi siihen, että mökkeilyyn liittyvässä liikenteessä ei aina muisteta, että autoilun ja päihteiden yhdistäminen on todellakin huono asia. Alkoholin kulutus kasvaa muutenkin Suomessa kesän aikana, mutta autoilu ei valitettavasti vähene samassa tasossa.

Valtakunnallisesti alkoholionnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden osalta kehityskulku on ollut erityisen myönteistä alkuvuodesta. Nämä onnettomuudet ovat vähentyneet 47 prosenttia alkuvuoden aikana.

Poliisin tietoon tulleiden rattijuopumusten määrä on kasvanut kymmenen prosenttia ensimmäisen vuosineljänneksen aikana viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Huumekuljettajien osuus on lähes puolet kaikista rattijuopumuksista. Rattijuopumusonnettomuuksien määrä on kuitenkin perinteisesti ollut kesäaikana suurimmillaan.