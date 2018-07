Rikosuhripäivystys: Ihmiskaupan uhrien määrä on kasvanut

Rikosuhripäivystyksen asiakkaina on yhä enemmän turvapaikanhakijoita, joita on hyväksikäytetty Suomessa työvoimana. Ihmiskaupan uhri voi olla myös rikolliseen toimintaan pakotettu suomalainen.

Elina Melamies

Ihmiskaupan uhrien määrä on lisääntynyt merkittävästi Rikosuhripäivystyksen palveluissa.

Vuoden 2018 kesäkuun lopussa Rikosuhripäivystyksessä asiakkaana oli 106 ihmiskaupan tai sen kaltaisen rikoksen uhria. Ihmiskaupan uhrien määrä asiakkaina on lisääntynyt vuosittain.

Vuonna 2014 ihmiskaupan uhreja oli Rikosuhripäivystyksessä asiakkaina 15 ja viime vuonna 94. Vuonna 2018 pelkästään kesäkuun loppuun mennessä asiakkaita oli jo 105.

Työperäistä ja seksuaalista hyväksikäyttöä

Rikosuhripäivystyksessä asiakkaina olevista ihmiskaupan uhreista enemmistö on miehiä (65 miestä, 41 naista). Varsinaisista ihmiskauppatapauksista peräti 52 liittyy työperäiseen hyväksikäyttöön ja 21 seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Joissakin tapauksissa hyväksikäyttö on ilmennyt useampana kuin yhtenä ihmiskaupan muotona, kertoo ihmiskaupan uhrien auttamistyön erityisasiantuntija Pia Marttila Rikosuhripäivystyksestä.

Suomessa ihmiskauppa voi ilmetä työperäisen ja seksuaalisen hyväksikäytön lisäksi muun muassa pakkoavioliittona tai muuna parisuhteisiin liittyvänä hyväksikäyttönä.

Ihmiskauppaa voivat olla kaikki sellaiset tilanteet, joissa uhri on asetettu ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin. Rikosuhripäivystyksessä on asiakkaina 24 eri kansalaisuuden edustajia.

Viime aikoina asiakkaaksi on tullut entistä enemmän turvapaikanhakijataustaisia henkilöitä, joita on hyväksikäytetty Suomessa työvoimana. Ihmiskaupan uhri voi olla myös Suomen kansalainen, joka on esimerkiksi pakotettu rikolliseen toimintaan. Heillä on erityisen korkea kynnys hakeutua viranomaisavun piiriin pelätessään joutuvansa itse syytteeseen, Marttila muistuttaa.

Video muistuttaa ihmiskaupan tunnistamisen tärkeydestä

Rikosuhripäivystys on julkaissut uuden videon, jonka tarkoituksena on muistuttaa ihmiskauppailmiön moninaisuudesta ja siitä, että ihmiskaupan tunnistaminen voi olla vaikeaa.

Asiakasmäärien lisääntymiseen vaikuttaa varmasti se, että ihmiskaupparikokset tunnistetaan aiempaa paremmin. Olemme järjestäneet eri puolilla maata koulutuksia esimerkiksi sosiaalialan ammattilaisille sekä muille järjestö- ja viranomaistoimijoille uhrien tunnistamisesta ja auttamisesta, Pia Marttila kertoo.

Tietoa ihmiskaupasta ja uusi video löytyy rikosuhripäivystyksen nettisivuilta.