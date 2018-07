Meryl Streep pelastaa varovaisen Thatcher-draaman

2 Meryl Streep on pääosassa Margaret Thatcherin elämästä kertovassa Rautarouva-elokuvassa. Liv ERIIKA AHOPELTO Previous Next

Rautarouva

 Margaret Thatcher toimi Britannian pääministerinä pitkät kaudet vuosina 1979 – 1990. Yritysmaailman huipulla ahkeraa yksityistäjää rakastettiin, kulttuuripiirien kynät ja sudit hän sai savuamaan. Hahmo oli niin ristiriitainen, että Phyllida Lloydin varovainen elämäkertaelokuva tuntuu väkisinkin pettymykseltä. Onneksi päärooli meni Meryl Streepille, jonka paneutumisessa ei tälläkään kertaa ole moitteen sijaa. (Britannia 2011)

Wendy and The Refugee Neverland

 Ristiriitainen, mutta vahvasti tulkittu päärooli on parasta tässäkin elokuvassa. Olli Ilpo Salonen ohjasi aika luonnosmaisen tarinan bändistä, joka odottelee läpimurtoa. Erityisen kriittinen paikka se on solisti Krisulle, jolla on vain vähän aikaa toteuttaa nuoruutensa unelma ennen kuin kolmekymmentä kilahtaa mittariin. Minka Kuustonen saa ikikrapulaisen oloisesta hahmosta totuuden hetkiä irti. (Suomi 2017)

Daredevil

 Marvel-sarjakuvien supersankarit seikkailevat valkokankailla niin taajaan ja laadukkaasti, että Mark Steven Johnsonin ohjaamasta toimintaseikkailusta alkaa olla veto poissa. Ben Affleck esittää Matthew Murdockia, joka viettää tämän lajin tyypeille perinteistä kaksoiselämää puolustusasianajana ja sokeana supersankarina. Yleisvaikutelma on kolho, vaikka Jennifer Garner tuokin Elektran hahmossa potkua tarinaan. (USA 2003)

