Paikallista osaamista: Vanhat paristot lannoitteeksi



Tracegrow ottaa käytetyistä alkaliparistoista talteen sinkin ja mangaanin, ja tekee niistä lannoitetta maatalouteen. Martina Store

Martina Store

Kärsämäellä toimiva Tracegrow ottaa käytetyistä alkaliparistoista talteen sinkin ja mangaanin, ja tekee niistä lannoitetta maatalouteen. Sinkin ja mangaanin puhdistusprosessia on kehitetty Centria-ammattikorkeakoulun ja Yliopistokeskus Chydeniuksen yhteisessä Metalrec-hankkeessa.

Tracegrow on suomalainen yritys, joka on ensimmäisenä maailmassa kehittänyt menetelmän, jolla alkaliparistoista saadaan liuotettua sinkki ja mangaani takaisin luontoon kierrätettäväksi. Yritys valmistaa raaka-aineista hivenainelannoitetta maatalouteen. Yrityksen operatiivinen johtaja Mikko Joensuu kertoo, että prosessin kehittämiseen on saatu vinkkejä ja neuvoja Centria-ammattikorkeakoululta.

– Prosessi toimii niin, että paristosta poistetaan rautakuori, jonka jälkeen sen sisällä oleva massa otetaan talteen. Siitä massasta liuotetaan erilleen sinkki ja mangaani. Puhdistusprosessin täytyy toimia mutkitta, sillä alkaliparistoissa käytettävien haitallisten aineiden, kadmiumin ja nikkelin, pitoisuudet eivät valmiissa lannoitteessa saa ylittää sallittua määrää. Evira valvoo lopputuotteen puhtautta, Joensuu kertoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Tracegrown kehittämä prosessi on hyvä esimerkki toimivasta kiertotaloudesta. Centria-ammattikorkeakoulun tki-asiantuntijat Anne-Riikka Rautio ja Kari Jääskeläinen kertovat, että kiertotaloutta on ollut iät ja ajat, mutta sen muoto on muuttunut vuosien varrella.

– Kiertotaloutta oli jo se, kun meidän isovanhemmat korjauttivat rikki menneitä koneitaan, eivätkä heti lähteneet ostamaan uutta rikkinäisen tilalle. Kiertotalouden perusajatuksena on, että pyritään vähentämään jätettä. Toinen kiertotalouden kantava ajatus on, että pyritään hyödyntämään jo olemassa olevia raaka aineita, eikä louhittaisi esimerkiksi jatkuvasti lisää metalleja, Rautio kertoo.

Maailmalla on herätty kiertotalousajatteluun varsinkin lähiaikoina puhuttaneen merien muoviongelmien myötä. Myös meriin joutuneet muovit olisivat toimineet hyvänä raaka-aineena jollekin toimijalle. Jääskeläinen kertoo, että kiertotalous on ollut esillä jo useassa Centria-ammattikorkeakoulun hankkeessa vuosien varrella, ja yhteistyötä on tehty tiiviisti alueen yritysten kanssa.

– Kokkolan Suurteollisuusalueen tehtaat muodostavat oivan esimerkin sellaisesta symbioosista, jossa kiertotalous toimii. Toisen tehtaan jäte hyödynnetään toisen raaka-aineena. Muilla tehtailla jäte saatetaan kasata esimerkiksi tehtaan alueelle kaavoitettuun välisijoituspaikkaan, jossa se voi levätä jopa usean vuoden ajan aiheuttaen yritykselle turhia kustannuksia. Toimivalla kiertotaloudella tuosta jätteestä voitaisiin päästä eroon niin, että joku jopa haluaisi maksaa siitä, Jääskeläinen toteaa.

Joensuu kertoo, että Tracegrow on hiljattain käynnistänyt toimintansa Kärsämäellä sijaitsevalla tehtaallaan. Vuoden 2019 aikana tavoitellaan täyttä kapasiteettia.

– Tulevaisuuden tavoitteena on hyödyntää kaikkien Suomessa kierrätykseen vietyjen alkaliparistojen sisältämä sinkki ja mangaani lannoitteeksi. Se on aika huikea tavoite, mutta siihen tähtäämme, Joensuu hymyilee.

Keskipohjanmaa-lehti on mukana Centria-ammattikorkeakoulun varainhankintakampanjassa muun muassa nyt kesän aikana julkaistavan juttusarjan muodossa. Varainhankinnalla tuetaan Centrian koulutusta sekä siihen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä. Ohjeet lahjoittamiseen löytyvät osoitteesta: centria.fi /lahjoita