Ylivieskan ulkopeli sakkasi – Ulvila haki pisteet Suvannolta



Joni Jokilehto sivalsi kaksi kunnaria Ulvilaa vastaan. Hanna Perkkiö

Hanna Perkkiö

Ylivieskan Kuulan ykköspesismiehistö jäi ilman pisteitä sunnuntain kotiottelussa Ulvilan Pesä-Veikkoja vastaan. Suvannon helteessä vieraat korjasivat voiton jaksoin 0–2 (5–9, 7–11).

Lähes kolmetuntiseksi venyneessä pelissä riitti tilanteita molemmin puolin. Ulvila rokotti virheistä tehokkaammin, ja voittoon riitti yksi tyrmäävä sisävuoro molemmilla jaksoilla.

Kuulan pelinjohtaja Erno Hautamäki kuvasikin ottelun jälkeen joukkueensa ulkopeliä luokattomaksi.

– Sairastuvalla oli porukkaa, mutta sen taakse ei saa mennä. Sama yhdeksikkö oli ulkokentällä Kempeleessäkin, ja siellä pärjättiin hyvin räpylässä.

Suvannon kenttä on ollut Kuulalle pisteiden valossa kitsas tällä kaudella. Hautamäki ei silti usko, että kotiyleisö tuo joukkueelle paineita.

– On totta, että pisteitä on tullut vähän. Tappioiden takana on vielä se, että vieraille on annettu hirvittävä määrä juoksuja.

Pelinjohtaja vertaa tilannetta edelliskauteen, jolloin kotiotteluissa päästettiin yhteensä toistakymmentä kunnaria.

– Tälle vuodelle piti parantaa, mutta tämän pelin jälkeen kunnareita taitaa olla jo parikymmentä annettuna.

Sunnuntaina viisi kunnaria olivat Ulvilalle vain kirsikka kakun päällä. Ensimmäisen jakson voittoon riittivät yhdeksän juoksua, jotka joukkue paukutteli toisessa vuoroparissa.

Sama meno jatkui toisella jaksolla, ja viimeiseen vuoropariin lähdettäessä Ulvilalla oli tukeva kymmenen juoksun johtoasema. Kotiyleisön lohduksi Kuula löysi vielä kirivaihteen ja kavensi jakson loppunumeroiksi 7–11.

Kotijoukkueen ykkösenä palkittiin kaksi kunnaria ja yhden tavallisen juoksun lyönyt Joni Jokilehto. Kakkospalkinnon sai Jani Moilanen.

Kuulan seuraava kotiottelu on keskiviikkona Sotkamoa vastaan. Sarjataulukon hänniltä on yhä mahdollista nousta karsintaviivan yläpuolelle.

– Ei tässäkään lähestytty peliä pakkovoiton kannalta, joten senkään ei olisi pitänyt kipsata. Olin hyvin luottavainen Kempele-ottelun jälkeen, mutta tällainen esitys kotikentällä antaa miettimistä, Hautamäki sanoo.