Suomalaispelastajat pääsivät Ruotsissa tositoimiin – maanantaina länsinaapurin paloalueille suuntaa jo uutta työvoimaa

Sinikka Pylkkänen

Suomalaissammuttajat ovat urakoineet sunnuntaina ensimmäisen työpäivänsä Ruotsin metsäpalojen kimpussa. Aiemmista tiedoista poiketen suomalaisjoukkue sai sunnuntaiaamuna tehtäväkseen uuden palokohteen Keski-Ruotsissa.

Pelastusjoukkue on ollut omavaraisesti kohtuullisen hankalassa maastossa ja sammuttanut uutta alkavaa paloa, kertoo valmiussuunnittelija Jukka Räsänen Kriisinhallintakeskuksesta.

Sisäministeriön alainen Kriisinhallintakeskus toimii Ruotsissa työskentelevän pelastusjoukkueen koordinaattorina ja työnantajana.

Vielä lauantai-iltana kerrottiin, että suomalaisten ensimmäisenä tehtävänä olisi rajata pidempään roihunnutta paloaluetta. Yön aikana suunnitelmat muuttuivat, ja suomalaiset lähetettiin uudelle paloalueella noin 20 kilometrin päähän pelastajien tukikohtana toimivasta leiristä.

Maasto on aika haastavaa, sillä siinä on paljon korkeuseroja. Siellä on kaikkea kivikosta kangasmaastoon, aika samantyyppistä sekametsää siis kuin meillä Suomessa, kertoo paikalla ollut tukiyksikön päällikkö Mikko Maaninen Kriisinhallintakeskuksesta.

Suomalaiset tekevät sammutustyötä omalla kalustollaan ja onnistuivat rajaamaan paloalueen suunnitellusti. Suomalaisten apuna alueella oli ruotsalaisia sammutushelikoptereita.

Pelastajat painavat Ruotsin maastoissa pitkää päivää. Maaninen kertoo sunnuntai-iltana kuuden maissa Suomen aikaa, että sammuttajien työt jatkuvat edelleen muissa palokohteissa.

Uutta väkeä liikkeelle maanantaina

Ruotsin metsäpalo-operaatioon osallistuu suomalaisia pelastajia kolmesta pelastuslaitoksesta: Lapista, Oulu-Koillismaalta ja Pohjois-Savosta. Lisäksi paikalla on kolmehenkinen tukitiimi Kriisinhallintakeskuksesta.

Ensimmäinen 26 pelastajan joukko aloitti työnsä sunnuntaina ja jatkaa samalla kokoonpanolla maanantai-iltaan asti. Maanantaiaamuna Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta lähtee uusi 12 henkilön joukko kohti Keski-Ruotsia. He aloittavat sammutustyöt tiistaina ja vapauttavat samalla 12 henkilöä kotimatkalle.

Vastaavasti Lapin pelastuslaitokselta suuntaa uusi kahdeksanhenkinen porukka Ruotsiin tiistaina, ja saman verran väkeä palaa keskiviikkona kotiin. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen väen vaihtoaikataulu varmistuu myöhemmin.

Ruotsissa työskentelevän suomalaisjoukkueen koko ei siis kasva, ellei Ruotsista pyydetä lisää apua.

Tarvittaessa voimme reagoida, mutta tällä hetkellä mennään nykyisellä henkilöstömäärällä, Räsänen sanoo.

Tällä tietoa suomalaispelastajat auttavat Ruotsin metsäpalojen sammutuksessa vähintään viikon ajan. Avulle on kovasti tarvetta, sillä muusta eurooppalaisesta sammutuskalustosta osa on jo lähtenyt Ruotsista.

Rankkasateista pientä helpotusta

Sunnuntain sade- ja ukkoskuurot ovat helpottaneet hieman Ruotsin metsäpalotilannetta, mutta vaara ei suinkaan ole ohi. Lisäksi salamat ovat sytyttäneet rutikuivassa maastossa uusia paloja.

Ruotsin turvallisuusviraston MSB:n mukaan pelkästään Keski-Ruotsissa suuria maastopaloja on edelleen lähes 200 neliökilometrin alueella. Vaikeimmilla alueilla sammutustyöt keskittyvät paloalueiden rajaamiseen.

Paloalueella oleva Mikko Maaninen kertoo, että suomalaispelastajien sammutusalueilla sää on ollut sunnuntaina pilvinen ja sadetta on tullut kuuroittain.

Apuna myös muita vapaaehtoisia

Pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien väen lisäksi Suomesta on lähtenyt Ruotsin paloalueille myös muita vapaaehtoisia sammuttajia.

Lapin Kansan haastattelema rovaniemeläismetsuri Arto Tuisku kertoo osallistuneensa sammutustöihin Keski-Ruotsissa jo lähes kahden viikon ajan. Paikalla on myös kymmenen muuta Lapin Metsäpalveluiden metsuria.

Helsingin Sanomien mukaan lappilaismetsureita ja joukkoa muita suomalaisia vapaaehtoisia johtaa haaparantalainen Stora Enson metsäasiantuntija Veli-Matti Salmi. Suomalaisten vapaaehtoisten työtehtäviin kuuluu pääasiassa jälkisammutustöitä ja kytevien palojen paikantamista. Päivät venyvät helposti 12-tuntisiksi, Helsingin Sanomat kirjoittaa.