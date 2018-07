Vili Ruuskan urheilukolumni: Kaakosta kajahtaa



Kahden kuukauden alkulämmittely miesten Superpesiksessä päättyy tänään. Kärpässarjan joukkueille otatus on ollut raaka tuolileikki, jonka voitto on laiha lohtu tänä(kin) syksynä. Kylmää kyytiä on luvassa pistesijojen porukoille, jahka puolivälierävaiheeseen päästään.

Kärkinelikko sen sijaan on voinut lähestyä kiivasta ottelutahtia pelitaktisesta näkökulmasta ilman tulospaineita. Kvartetin ylivertainen perustaso on niin vankka kivijalka, että sen turvin haastajat ovat pysyneet vaivattomasti ruodussa. Sarjataulukko ei valehtele – kestomenestyjät ovat aivan omaa luokkaansa.

On oikeastaan yhdentekevää, mikä on runkosarjan lopullinen nokkimisjärjestys. Kun pelimiesten leuat saavat karvapeitteen, kotiedut ja sarjasijoitukset voi heittää kankkulan kaivoon.

Pudotuspeleissä pelillinen suorituskyky ratkaisee, eivät lähtöasetelmat. Kliseistä mutta totta.

Kouvolan Pallonlyöjät patsastelee oikeutetusti piikkipaikalla alkusarjan jälkeen. Alajärven NHL:ksikin tituleerattu Kymenlaakson ylpeys on kairannut voittoja uskomattomalla varmuudella. Matti Iivarisen legioona on astellut pois kentältä tappio niskassaan vain kahdesti.

Sisällä Kouvolan pelitapa on kaikessa yksinkertaisuudessaan tyrmäävän tehokas. Tuulennopea Tommi Mäentausta aseenkantajinaan vikkelät etenijäjokerit Matti Saukko ja Teemu Nurmio toimivat keltamustien pikajunina.

Vaihtajat hoitavat luotettavasti tonttinsa. Pomppukoneet Anssi Lammila ja Juho Hacklin junttaavat palloa lattiaan, Sasu Toikka puolestaan luottaa rajakovaan ja pieniin.

Kotiutusosastolla monipuolinen Matti Latvala ja elämänsä kesää pelaava lyöjäjokeri Juha Korhonen saattelevat miehiä kotipesään kiitettävällä prosentilla.

Jo 111 juoksua murjonut Korhonen ansaitseekin erityismaininnan. Vaarallinen vasuri on kylvänyt tuhoa niin tiuhaan tahtiin, että uran ensimmäinen lyöjäkuninkuus on sormien ulottuvilla. Maagista sadan juoksun rajapyykkiä 37-vuotias mörssäri ei ole rikkonut koskaan aiemmin.

Hyvin siis pyyhkii Kaakkois-Suomessa, mutta on ennenaikaista kiikuttaa mestaruuspokaalia Urheilupuistoon. Puolustava mestari Vimpeli on pitänyt kynttilää vakan alla, mutta sarjan laajin ja tulivoimaisin miehistö herää taatusti hetkellä millä hyvänsä. Kun Vedon peli loksahtaa uomiinsa, jokainen vastustaja joutuu ahtaalle.

Sotkamo harppoo mitalijahtiin sekavista lähtökohdista. Huhuja joukkueen sisällä vellovista skismoista on leijunut ilmassa pitkin kautta, ja sairastuvalle on riittänyt tunkua. Silti Jymy on aina vaikea voitettava, kun kelit kylmenevät ja panokset kovenevat.

Joensuun huippuvire on antanut odottaa itseään, mutta Petri Pennasen suojatteja ei voi laskea ulos kultataistelusta.

Olisipa jo syksy.

Vili Ruuska

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan urheilutoimituksen kesätoimittaja.