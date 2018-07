Professori Seppo Koskinen: Myös Alma Median hallitus on voinut syyllistyä työsyrjintärikokseen

Työoikeuden professori kommentoi Lännen Medialle Aamulehden päätoimittajan rekrytointia, josta on selvinnyt jälleen uusia tietoja.

Poliisi on aloittanut esitutkinnan Aamulehden päätoimittajavalinnasta. Tapausta tutkitaan työsyrjintänä. Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne on tutkinnan keskiössä. Raine Lehtoranta

Sinikka Pylkkänen

Alma Median hallituksen vastuu Aamulehden päätoimittajan rekrytoinnissa pitää selvittää, sanoo Turun yliopiston työoikeuden professori Seppo Koskinen.

Onko Alma Median hallitus hoitanut valvontavastuutaan, joka koskee sen alaisen toimintaa? Myös hallitus on voinut syyllistyä työsyrjintärikokseen, Koskinen sanoo.

Tämä Alma Median hallituksen vastuu on erityisen korostunut Johanna Korhosen tapauksen jälkeen. Hallituksen olisi pitänyt opastaa Telannetta näissä kysymyksissä, mutta se näyttää laiminlyöneen tehtävänsä.

Kai Telanne on Alma Median toimitusjohtaja. Alma Median hallituksen puheenjohtaja on Sampo-konserniin kuuluvan henkivakuutusyhtiö Mandatumin toimitusjohtaja Petri Niemisvirta.

Perheasioista kysyttiin useilta ehdokkailta

Seppo Koskinen kommentoi Aamulehden tapausta Lännen medialle sen jälkeen, kun STT oli paljastanut uusia tietoja rekrytointiprosessista.

STT:n tietojen mukaan rekrytointiyritys HRS Advisors puhui perheen asumisjärjestelyistä ainakin kolmen Aamulehden päätoimittajaehdokkaan kanssa. Valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski ei siis ollut ainoa, jolta kyseltiin perheen muuttohalukkuudesta.

Suomen Kuvalehti paljasti aiemmin Anttikosken valinnan Aamulehden päätoimittajaksi kariutuneen siihen, ettei Anttikosken perhe olisi muuttanut Tampereelle. Anttikosken mukaan Telanne oli sanonut, että Anttikosken lapsi ei pärjää ilman äitiä.

STT:n mukaan perheen muuttohalukkuus oli olennainen osa keskusteluja, joita rekrytointiyritys kävi vähintään kolmen päätoimittajaehdokkaan kanssa. Yksi heistä oli Helsingin Sanomien uutistuottajana työskentelevä Tuomas Niskakangas, jolta tiedusteltiin halukkuutta päätoimittajan tehtävään.

STT:n haastatteleman Niskakankaan mukaan heti ensimmäisessä puhelussa tuli selväksi, että tärkeä kriteeri valinnassa on täysivaltainen asuminen Tampereella.

Keksikö rekrytointifirma kysymykset itse?

Professori Koskisen mielestä STT:n uutinen osoittaa, että Alma Median on täytynyt ohjata rekrytointifirmaa kysymään päätoimittajakandidaattien asumisjärjestelyistä.

Vai ovatko nämä olleet firman itsensä keksimiä kysymyksiä? Jostain syystä he ovat kuitenkin pitäneet tarpeellisena näiden kysymysten esittämistä, Koskinen sanoo.

Koskisen mukaan on yksiselitteisen selvää, että yksityiselämään liittyvien kysymysten esittäminen ei kuulu rekrytointiprosessiin. Itse asiassa se on laitonta, vaikka samaan aikaan vaikuttaa siltä, että kyseessä on maan tapa.

Työnantaja ei voi myöskään alkaa etukäteen arvioida, miten yksityiselämä vaikuttaa henkilön työntekoon. Työnantaja voi puuttua tämäntyyppisiin asioihin vasta siinä vaiheessa, jos käy ilmi, ettei työhön keskittyminen onnistu.

HRS Advisorsin yhteydenotot potentiaalisiin päätoimittajaehdokkaisiin on tehnyt henkilöstökonsultti Tarja Kohtamäki. Kohtamäki ei kommentoi STT:lle, millaisen toimeksiannon ja ohjeet hän on saanut Alma Medialta. Sen sijaan hän toteaa työskentelytavoistaan yleisesti, että perheasioista ei kysytä, vaikka asiakas sitä pyytäisi.

Koskisen mielestä rekrytointiyrityksen toiminta päätoimittajan valintaprosessissa on syytä tutkia.

Kyseessä voi olla avunanto työsyrjintärikokseen, hän sanoo.