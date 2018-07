Jaron peli hukassa – suurinumeroinen tappio EIF:lle



Chakib Hocinen (kesk.) EIF heilutti tahtipuikkoa Darvin Chavezin (vas.) Jaroa vastaan lauantaina. Santeri Jutila

Kaj Högdahl

Ekenäs IF:lle lauantaina maalein 0–3 hävinnyt Jaro ei kyennyt kohtuullisen avausjakson jälkeen enää jatkossa vastaamaan EIF:n terävyyteen. Vieraiden hyökkäyspeli toi toisella puolikkaalla peräti kolme osumaa ja punapaidat pidettiin nollilla.

Vähillä tilanteilla edenneen pelin ratkaisukohdaksi tuli heti toisen 45-minuuttisen alkuun tullut rangaistuspotku. Erotuomari näki Pavle Milosavljevicin kaataneen EIF-hyökkääjän ja Riku Selander laukoi vieraat johtoon 48. minuutilla.

Punapaitojen peli jäätyi osumasta, helteestä huolimatta. EIF käytti tilanteen hyväkseen. Puolustuksen sekoillessa terhakka keskikenttämies Akseli Ollila latasi riman alle 0–2 muutamaa minuuttia myöhemmin.

Sen jälkeen EIF tyytyi pitämään Jaron uudet kärjet, juuri EIF:stä tulleen Felix de Bonan ja Denisin poissa tekopaikoista. Seth Painsil onnistuttiin pelaamaan laidaltaan karkuun useamman kerran, mutta ajatus katosi, pallo karkasi ja hyökkäys kuivui.

Jaron pelistä katosi sekä idea että ilo. Alhaalla maannut puolustus ei tukenut hyökkäystä eikä palloja saatu riittävästi EIF:n korkean linjan taakse. Tilaa olisi ollut, mutta pelin avaajaa ei löytynyt.

Jarolla on kokoonpanohuolia. Tämä johti siihen, että hyökkääjä Jonas Emet joutui tuuraamaan topparia ja yrittämään pelin avaamista alakerrasta. Ykkösvahti Emil Öhbergiä paikkasi edelleen Jonas Edström. Osumille hän ei voinut mitään.

Tilanteessa, joka johti rangaistuspotkuun, meni Kim Bölingin olkapää sijoiltaan. Jarolla on nyt hankala vaihe ja epäonnea roppakaupalla. Tilannetta ei helpota vasta pelikiellosta vapautuneen Kareem Mosesin kentältä poisto kahdella varoituksella.

Kapteeni Thomas Kula mietti syitä alamäkeen.

– Pelissä tuli monia tilanteita juuri meitä vastaan ja vastustaja sai flow'n päälle. Mielestäni olisimme ansainneet enemmän kuin 3–0 takkiin, mutta ei vaan kyetty nouseman vaadittavalle tasolle. Ollut raskas viikko, kun joukkueessa on tapahtunut liian paljon muutoksia. Nyt on pidettävä jalat maassa ja palattava perusasioihin.

Jaron käskijä Tomi Kärkkäinen löysi hyvääkin.

– EIF on yksi Ykkösen kompakteimmista joukkueista ja siksi vaikeasti voitettava. Ensimmäinen maali vähätilanteisessa pelissä on todella merkittävä. Sen jälkeen vierailla oli momentum ja se käytettiin. Valitettavasti toinen osuma katkaisi selkärangan. Siinä oli huonoa puolustamista. Alussa pelimme oli parempaa ja viimeistä syöttöä vaille jäi pari tekopaikkaa.

– Kestää jonkin aikaa, ennen kuin hyökkääjille löytyy yhteinen näkemys. Nyt ajauduttiin paitsioihin liian usein.

Jarolla on vaikeaa. Peli on takkuillut, loukkaantumiset vaivaavat ja joukkue valuu sarjassa alaspäin. Kärkeen on saatu vahvistuksia, maalivahtia haetaan ja toppariakin tarvitaan.

Suurin ongelma on kuitenkin pelintekijän puute. Kuka toimittaisi palloja kärjille? Keskikentän pohjalla pelaava Thomas Kula ei ehdi joka paikkaan. Vaihtomiesten taso ei riitä Ykkösen pelejä ratkomaan ja vaihdot oli pakko tehdä, vaikkei se pelisuunnitelmaan kuulunut.