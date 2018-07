Jaakon päivät -kaupunkifestivaali saa taas Pietarsaaren sykkimään – katso video



Humua ja hellettä Pietarsaaren kaduilla. Usva Torkki

Pietarsaaren Jaakon päivien konsepti on uskomaton. On iso tapahtuma, jonka sisällä on useita pienempiä tapahtumia; rullahiihtokilpailusta yhteislauluun.

Ainakin lauantaina väkeä tuntui riittävän kaikille rasteille ympäri helteisen kaupungin.

Musiikki soi, tuoksut täyttivät kujat ja kadut.

Tänään lauantaina illalla on luvassa vielä muun muassa seuraavaa: musikaalikonsertti We Got Life, Fantasian keikka, grilli-ilta Pietarsaaren kirkolla, ruotsalais-norjalaisen DJ-duo Tungevaag & Raabanin -konsertti ja keskiyökonsertti Pedersören kirkossa.

Jaakon päivät on koko viikon kestävä kaupunkifestivaali. Tällä viikolla ohjelmaa on riittänyt aamusta iltaan, urheilusta musiikkiin ja raveista veteraaniautojen tapahtumaan.