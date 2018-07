Kirja-arvio: Raviurheilun kruunaamaton kuningas Tapio Perttunen



Tapio Perttunen ja Simo Kattilakoski keskustelivat kirjan valmistumisesta Kaustisen raveissa. Kirja Perttusen urasta julkaistiin Rovaniemen kuninkuusraveissa. Tuula Torppa

Tiina Ruotsala

Jos ravivalmentaja ja ohjastaja Tapio "Tapsa" Perttunen osallistuisi kuvitteelliseen ihmisten kuninkuuskilpaan, hän luultavasti sijoittuisi kaikilla osamatkoilla kärkeen ja voittaisi kuninkuuden ylivoimaisesti yleisön suosikkina.

Kuninkuuskisan lyhyt matka muodostuisi tarinoista, joissa Tapsa Perttunen olisi aivan ylivoimainen. Tuskin kenestäkään liikkuu radoilla ja talleilla yhtä paljon juttuja kuin Tapsasta, ja lähes poikkeuksetta nämä tarinat päätyvät kertojan ja kuulijan hymyyn tai nauruun.

Keskimatka olisi luonnollisesti menestys haastavassa ammatissa, jossa kyky lukea työkaveria eli hevosta on Perttusella lähes yliluonnollinen. Positiivinen Pohjoisen poika löytää huonostakin ravurista aina jotain hyvää sanottavaa.

Kuninkuusmatka, hevosmaailmassa kolmen kilometrin kisan loppuhuipennus, olisi Tapio Perttusen matka Pohjoisesta, Pelkosenniemen kunnasta porotilalta ravivalmentajaksi etelään Lahden Orimattilan hevoskylään Keski-Suomen Killerin kautta koukaten.

Kuten raviurheilua seuraavat tietävät, kuninkuuskisaan ei pääse kuin kantakirjauksen kautta. Siinäkin Tapio Perttunen kirjattaisiin kantakirjaan ykköspalkinnolla juoksijasuunnalle. Suku on erinomainen, erityisesti isälinja; perimätiedon mukaan jopa Tapsan isoisän isä Kustaa Perttunen oli kilpailuintoinen hevosmies ja isoisä Lennart Perttusella oli hevosen ohjissa kova kilpailuvietti. Perttunen on myös periyttänyt hevosmiestaitoja lapsiinsa.

Ei siis ihme, että lauantaina käynnistyvissä Rovaniemen Kuninkuuskilpailuissa julkaistaan Simo Kattilakosken ja Erkki Hujasen kirjoittama tietokirja Ravilegenda - Tapsa Perttusen tarina. Kuluvana kesänä tulee kuluneeksi tasan 45 vuotta siitä, kun Perttunen teki päätöksen lähteä etelään ”hevosten perään”. Ajatus porotilan isännyydestä sai jäädä, vilkas ja vallaton Tapsa oli jo pikkupojasta taitava hevosenkäsittelijä, ja raviala oli se, mitä hän halusi tehdä ja missä hän myös olisi paras.

Kattilakoski ja Hujanen olisivat yhtä hyvin voineet kirjoittaa vastaavanlaisen teoksen Tupamäen veljeksistä tai Korven klaanista, mutta varmasti yksi innoittaja on ollut juuri Rovaniemen ja Pelkosenniemen läheisyys. Toki taitavia toimittajia on varmasti kiehtonut myös verrattomien tarinoiden aarrearkku, jonka kannessa lukee Tapsa.

Vaikka teos on maustettu mitä mainioimmilla ravijutuilla ja persoonakuvauksilla, on se samalla oivallinen tietokirja suomalaisen raviurheilun historiasta. Historiaa kerrataan niin Perttusten suvun kuin Tapio Perttusen elämän hevosten ja urapolun kautta. Oman lukunsa saavat tamma Ponnetar, jonka Tapsan isä Mikko Perttunen osti muuten ylivieskalaiselta Lauri Kokolta, Ponnettaren varsa Hipo, jolla Tapsa Perttunen ajoi ravikuningattaruuden, sekä Ponnettaren jälkeläisen Vipo-tamman oripoika Saran Salama. Varsin suomenhevosvaltaiseen joukkoon pääsee myös pieni ja vauhdikas Einarsin, jolla Perttunen voitti Solvallan nelivuotiseliitin. Menestys toi valjakon lisäksi voittajakehään myös Ruotsin prinssi Bertilin. Tilanne oli niin hämmentävä, että suomalaiskuski unohti kypärän ja ajolasit päähän sekä hanskat käteen.

Hevosten ja raviurheilun lisäksi sivutaan myös Perttusten sukua. Käy ilmi, että Kaisa-äiti o.s. Klemola on syntyjään Toholammilta ja osallistui myös 1950-luvulla Tähtimö-tammalla naisten sarjaan maantieajossa. Ravigeenejä on Perttusten veljeksiin, Eeroon ja Tapioon, tullut siis molemmilta vanhemmilta. Tosin vanhempi veli Eero Perttunen valitsi akateemisen uran, lähti Rovaniemelle oppikouluun ja vuonna 1967 Yhdysvaltoihin vaihto-oppilaaksi. Maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi hän valmistui kymmenen vuotta myöhemmin. Koko Suomen hevosväki muistaa Eero Perttusen Suomen Hippoksen piiriagronomina, joka kiersi pari vuosikymmentä kaikki maamme näyttelyt arvostellen niin lämminveriset kuin suomenhevoset.

Erkki Hujanen ja Simo Kattilakoski ovat ladanneet teokseen myös pikkutarkkaa nippelitietoa, jopa liian kanssa. Toisaalta ravilukuja ja numeroita rakastava lukija varmasti ahmii nämäkin suurella ruokahalulla. Parivaljakko ei tunteile tai herkistele, vaan kirjoittaa ravilegenda Perttusesta kunnioittavasti, miehen saavutuksia ja taitoja arvostaen, vaikka valmentajaan liittyvät tarinat ovat hulvatonta huumoria tulvillaan. Ravijutut myös yllättävät lukijan, koskaan ei voi tietää, mitä seuraava kappale tuo tullessaan.

Kirjan lukija tulee vakuuttuneeksi siitä, että nykyaikana vilkkaalle Pelkosenniemen koulupojalle olisi diagnosoitu jonkin sortin keskittymishäiriö. Mies ei löydä omasta kodistaan pannuhuonetta, yllättyy saunaillassa kun kodin pukuhuoneesta avautuu ovi ulos ja hammaslääkärissä käydessään unohtaa kotiosoitteensa. Silti hän on menestyksekkäästi pyörittänyt isoa ravitallia, ajaa kilpaa ykköstasolla ja on alansa ihmisten tavoin työnarkomaani. Vaikka päässä ovat palikat välillä aikamoisessa epäjärjestyksessä, niin työmaalla talleissa kaikki on tiptop. Teos antaa arvon myös ex-vaimolle Sirpa Perttuselle, jota ilman tällainen menestystarina ei olisi ollut mahdollista.

Ravilegenda - Tapsa Perttusen tarina kävisi vaikka hevosalan oppikirjasta, jonka laiskempikin oppilas lukee mielellään. Hujanen ja Kattilakoski myös aloittavat kirjan kuin loistavan lehtijutun. Jo kahden ensimmäisen kappaleen jälkeen teosta ei hennoisi laskea kädestään, se tempaa heti mukaansa. Viimeisten sivujen lähdeluettelo kertoo myös siitä, ettei tietokirjaa ole koottu huitaisemalla. Kirjoittajien akateeminen koulutus takaa, että sivut ovat puhdasta faktaa täynnä.

Jokainen raviurheilua seurannut tietää, että tässäkin lajissa tunteet ovat pinnassa. Kun kirjassa lainataan Anna Hakaman artikkelia Orimattilan Sanomista, jossa kerrotaan paikkakunnan kuuluisuuden Saran Salaman kilpauran päätöstä Jokimaan radan syysraveissa, pala nousee lukijankin kurkkuun.

Legenda ei ole legenda ansiotta.