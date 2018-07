Vattajalla toimii viikon ajan päiväkoti – Perhepartion suosio on kasvussa



Aaku Laitinen ja Päivi Kennilä ovat leireilleet koko viikon Väinön ja Matiaksen kanssa. Päivi on leirillä töissä ja Aaku on osallistunut lasten kanssa perheleirin ohjelmaan. Sanni Aho

Sanni Aho

Vattajalla puolustusvoimien vierastalossa on toiminut nyt viikon ajan päiväkoti. 11 lapsen ryhmän ansiosta heidän vanhempansa ovat voineet ottaa pestin, eli työn leirin ajalle.

- Ehkä odotimme, että tämä olisi ollut vieläkin suositumpaa. Toisaalta koskaan aikaisemmin vastaavaa ei ole meillä tarjottu, miettii perheleirin toinen päällikkö Kaisa Uusimäki Hanhikiven Kiertäjistä.

Partioleirillä kaikilla aikuisilla on leirin aikana jokin pesti. Perheleiri helpottaa alle 6-vuotiaiden kanssa partiota harrastavien leiriarkea sisävessan, suihkun ja keittiön avulla. Uusimäki itse leireilee nyt ensimmäistä kertaa 1-vuotiaan Akselin kanssa.

- Viime kesänä Akseli oli niin pieni, ettei lähdetty leirille, mutta koko heinäkuun katselin toisten leirikuvia ja tätä leiriä en olisi missään nimessä jättänyt väliin, kertoo Uusimäki.

Perheiden pienimmät otettiin Tempuksen suunnittelussa huomioon heti alusta alkaen. Toinen leirinjohtajista Satu Salo-Jouppila kertoo, että myös perheleiri sai omat vihreät leirihuivinsa, vaikka minimitilausmäärä tietylle värille oli 500 kappaletta.

Viikon kestäneelle partioleirille tulee vielä lisää perheitä viimeiseksi viikonlopuksi nauttimaan tunnelmasta. Nuorin perheleiriläinen on viiden kuukauden ikäinen vauva, joka ilmoitettiin mukaan viikon ikäisenä. Päivi Kennilä otti pestin maalaakson päällikkönä vastaan, kun nyt kuuden kuukauden ikäinen Matias vasta ilmoitti olemassaolostaan.

- Tiesin heti, että ollaan lähdössä ja on ollut mukavaa vastapainoa suunnitella leiriä, kun olen ollut pitkään lasten kanssa kotona, sanoo Kennilä, joka on leirillä esikoisensa 2-vuotiaan Väinön ja miehensä Aakun kanssa.

Uusimäen esikoinen Akseli ei aikaisemmin nukkunut teltassa, mutta yöt ovat sujuneet hyvin ilmapatjalla.

- On se teltta mukavampi, kuin sisätila, Uusimäki sanoo ja kertoo myös, että sisätiloja on hätävarana leiripaikalla tarjolla myös. Muutama perhe majoittuu leirillä asuntovaunuissa, mutta muuten leirialuetta täyttävät suuret perheteltat.

Uusimäki on usein leireillä ollut pestissä keittiöllä. Paikalla on hyvin erilaisia perhekokoonpanoja, äideistä ja isistä kaveriperheisiin, jossa lasten vahtivuoroja vuorotellaan. Akselin isä ei halunnut leirille lähteä, joten Uusimäeltä on jäänyt iltaohjelmat väliin.

Perhepartiota, eli alle kouluikäisten lasten ja vanhempiensa partioharrastus tulee ensi vuonna yhdeksi partion viralliseksi ikäkaudeksi. Vaikka partiossa pääpaino on kouluikäisten lasten ja nuorten harrastuksessa, tarvitaan aikuisia.

- On huomattu, että tämä on se tapa, jolla aikuisia saadaan pestiin, sanoo Uusimäki.

Tempuksella on lähes 2000 partiolaista Pohjanmaan piirin alueelta ja leiri päättyy sunnuntaina. Perheleiriläisiä on leirillä parhaimmillaan ollut reilu sata.