Kannuksessa syttyi maastopalo – Paikalle on hälytetty yksiköitä Lohtajalta, Toholammilta, Kannuksesta, Eskolasta sekä Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueelta



Minna Mustonen

Perjantaina Kannuksen Rättyässä syttyi maastopalo. Silminnäkijä havaitsi savua ja miltei samaan aikaan palolentäjä havaitsi palopaikan. Palopaikalle on hälytetty sammutusyksiköitä Lohtajalta, Toholammilta, Kannuksesta, Eskolasta ja kaksi yksikköä Ylivieskasta, kolme Sievistä sekä yksikkö Rautiosta. Puolustusvoimilta paikalle on kutsuttu helikopteri.

– Kaikkiaan sammutustyötä tehdään viidentoista yksikön voimin, palomiehiä paikalla on noin nelisenkymmentä. Tällä hetkellä alue on saatu rajattua, mutta helteessä sammutustyöt jatkuvat varmasti koko yön, kertoo pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen.

Paloalue on rajattu noin kolmen hehtaarin alueelle. Sammutustöitä tehdään paloalueen reunoilla keskustaan edeten. Saman aikaisesti sammutusmiehistö pyrkii varmistamaan sen, etteivät palopesäkkeet pääse leviämään. Rutikuiva maasto ja helteinen sää tekee sammutustyöstä hankalaa ja koettelee kestävyyttä.

– Tottahan se on, palomiesten jaksaminen on koetuksella. Siksi pyrimme vaihtamaan miehistöä mahdollisuuksien mukaan. Paikalla on myös Kannuksen palokuntanaiset pyörittämässä huoltoa, sanoo Pukkinen.

Pelastusjohtaja muistuttaa, että viimeistään nyt kaikkien tulisi ottaa tosissaan se seikka, että maasto on rutikuivaa ja alueella voimassa metsäpalovaroitus.

//Sähkettä päivitetty klo 18.18// Sähke päivitetty klo 20 lisätiedoin