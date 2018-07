Perunasato jäämässä pieneksi – Tilanne voi vielä huonontua, mikäli kuumuus jatkuu



Laura Läspä

Sadot ovat kärsineet poikkeuksellisen kuivasta kesästä. ProAgria Oulun palvelupäällikkö Juha Sohlo on tehnyt useita kasvustokäyntejä perunaviljelmillä ympäri rannikkoa, ja on itse nähnyt kuivuuden ja helteiden perunalle teettämät tuhot.

– Rannikolla tuleva sato on tällä hetkellä seitsemänkymmentä prosenttia tavallisesta, Sohlo kertoo.

Jo kesäkuussa alkanut kuivuus on vaikuttanut perunan kasvuun siten, että mukulamäärät ovat jääneet pienemmiksi. Nyt tilanne on edennyt niin pitkälle, ettei kastelu tai vesisadekaan enää välttämättä auta, sillä Sohlon mukaan viimeisen viikon aikana perunakasvit ovat alkaneet lakastumaan paahtavan auringon ja helteen vuoksi.

– Satotaso ei enää tästä korjaudu. Mitä pidemmälle helteet jatkuvat, sitä enemmän satoarvio laskee.

Keskipohjanmaa haastatteli kesäkuun alussa himankalaista, Hillilän kylällä perunaa kasvattavaa Harri Muuraiskangasta perunaviljelmien kastelusta. Vielä kesäkuussa Muuraiskangas ei kuivuudesta huolestunut, eikä viljelmillä oltu vielä aloitettu kastelua.

– Nyt on kastelukalusto ollut kolmisen viikkoa käytössä, Muuraiskangas kertoo tämänhetkisestä tilanteesta.

Kalusto on ollut nyt käytössä päivittäin. Kastelukaluston käyttö teettää päivittäin muutaman tunnin edestä ylitöitä, mutta muuten Muuraiskangas ei vielä osaa kertoa kastelun tuottamista kustannuksista.

Myös Muuraiskankaan perunatilalla on selvää, että kuumuus ja kuivuus tulevat vaikuttamaan. Kuokintakokeita Muuraiskangas ei ole tehnyt, mutta hän osaa jo sanoa, että huippusatoa ei tänä vuonna tulla saamaan.

– Ääriolosuhteet lisäävät aina laatuongelmia. Tulee esimerkiksi rupiperunaa ja tavallista pienempiä perunoita, Muuraiskangas kertoo.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) heinäkuussa teettämän satoarvion mukaan koko maassa peruna olisi jäämässä hieman yli kymmenen prosenttia jälkeen viime vuodesta. Perunan kohdalla satoarviot ovat kuitenkin epävarmemmat kuin esimerkiksi viljoilla.

Sohlon mukaan perunasadon tasossa on jonkin verran alueellisia eroja. Vesistöjen läheisyydessä sijaitsevia viljelmiä on mahdollista kastella, ja niillä sadossa voidaan päästä lähelle normaalia. Sen sijaan niillä pelloilla, joissa kasteleminen ei ole mahdollista, tilanne on huomattavasti heikompi.

– Syyskuun alussa perunaa aletaan nostamaan, ja vasta silloin nähdään sadon lopullinen määrä, Sohlo kertoo.