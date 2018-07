Keski-Pohjanmaalla esiintyy keskivertoa vähemmän sektioita – Luonnollinen synnytys on valtaosalle paras vaihtoehto



Keski-Pohjanmaan keskussairaalan synnytysosastolla on leikkaussalit keisarileikkauksia varten. Clas-Olav Slotte

Emilia Kallioinen

Keski-Pohjanmaan keskussairaalan sektioiden määrä on vähän alle Suomen keskiarvon. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilaston mukaan oli Keski-Pohjanmaalla vuonna 2016 1519 synnytystä, joista 223 oli sektioita. Alle 15 prosenttia synnytyksistä hoidettiin keisarileikkauksella, kun koko Suomessa prosentti oli 16,4.

Keisarileikkauksessa on aina lääkäri läsnä. Keskussairaalassa on naisten klinikalla tällä hetkellä 8 erikoislääkäriä ja 2 erikoistuvaa lääkäriä.

Naisten klinikan ylilääkäri Charlotta Frostdahlin mukaan noin puolet sektioista ovat suunniteltuja, kun taas puolet päivystyksen kautta tai kiireellisiä. Sektioon löytyy monenlaisia syitä, jotka harkitaan aina lääketieteellisesti.

– Päivystystoimenpiteissä yksi syy on napanuoranpuristus tai sikiön muut muutokset. Jos synnyttäminen ei vauvan vuoksi ole turvallista alakautta tai alatiesynnytys ei yksinkertaisesti edisty, niin leikkaus voi olla kohdillaan, kertoo Frostdahl.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Frostdahlin mukaan potilailla on usein harhaluulo hätäsektioiden yleisyydestä. Ne ovat määrällisesti kuitenkin harvinaisia synnytysosaston arjessa.

– Hätätoimenpiteitä on meillä noin yksi kuukaudessa, eli keskimäärin 12 vuodessa.

Suunniteltujen sektioiden taustalla taas on äidin diabetes ja vauvan perätila. Alueella on myös paljon uudelleensynnyttäjiä. Mikäli aikaisemmin on synnyttänyt kahden tai useamman lapsen keisarileikkauksella, suositellaan seuraavia synnytyksiä hoitamaan myös leikkauksella.

Keski-Pohjanmaan ja Oulun alueella on monisynnyttäjiä runsaasti.

– Helsingissä harvemmin tehdään 4–6 keisarileikkausta samalle äidille. Mutta meillä on potilaita, joille on tehty enemmänkin kuin viisi keisarileikkausta.

Synnytyspelkodiagnoosi on yksi lääketieteellinen syy keisarileikkaukseen. Frostdahlin mukaan synnytyspelon pohjalta tehdyt sektiot ovat kuitenkin suhteellisen harvassa Keski-Pohjanmaalla.

– Kun tulee synnytyspelkopotilas, on meidän tavoite auttaa häntä käsittelemään pelon taustalla olevat asiat, jotta pelko ei jäisi kummittelemaan.

Kätilöpoliklinikalla on kätilö, joka tekee synnytyspelkoisten kanssa töitä. Lisäksi yhteistyötä tehdään psykiatrisen puolen "vauvatiimin" kanssa.

Ketään ei pakoteta alatiesynnytykseen. Monesti kuitenkin asioita käsitellessä kallistuu potilas itse alatiesynnytykseen.

– Ihanteellista on, jos synnytyspelkoisen kanssa pääsee hyvään ja tuottavaan keskusteluun. Pelon taustalla voi olla lähes mikä tahansa asia elämästä.

Välillä keskustelun jälkeenkin potilas kokee keisarileikkauksen itselleen parempana vaihtoehtona. Näiden tapausten osuus on pieni.

Frostdahl kertoo, että klinikalla suositellaan äidille ja vauvalle aina parasta ja turvallisinta vaihtoehtoa, sekä synnytyksen että jatkon kannalta. Valtaosalle luonnollinen synnytys on parempi vaihtoehto.

– Onneksi Suomessa ei katsota synnytystä rahallisista syistä. Esimerkiksi Jenkeissä on korkea sektioprosentti, ja tilanne on jo kääntynyt siihen suuntaan, että äitien kuolevaisuus on lähtenyt nousuun.

Synnytysosastolla punnitaan sitä, miten leikkaus kantautuu tulevaisuuteen. Toipumisessa on riskinä infektiotulehdukset ja veritukosongelmat. Frostdahlin mukaan suomalaisnaiset ymmärtävät varsin hyvin synnytykseen liittyvät seikat.

– Sektio on iso leikkaus, ja jo kerran avattu kohtu voi aiheuttaa ongelmia mahdolliseen seuraavan raskauteen.