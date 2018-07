Jos vuokra-asuntoon on useita hakijoita, vanhempien takaus on nuorelle kilpailuvaltti – Opiskelijan kannattaa hakea asuntoa nyt

Hannu Mänttäri

Jaana Mattila

Nuorten asunnottomuus on kasvussa, vaikka asunnottomuus muuten vähenee Suomessa.

Asunnon saaminen vuokramarkkinoilta on nuorelle sitä vaikeampaa mitä pienemmät tulot ja köyhemmät taustavoimat hänellä on. Etenkin yksityiset vuokranantajat arvostavat varmaa maksukykyä.

Usein neuvomme nuoria, että jos vaan on mahdollista, ottakaa vanhempien takaus, niin olette muiden kanssa samalla viivalla. Ettei sen takia jää asuntoa saamatta, kertoo pääkaupunkiseudulla vuokravälittäjänä toimiva yrittäjä Sari Halkosalmi Kiinteistömaailmasta.

Allekirjoittamalla takaussitoumuksen vanhemmat lupaavat tarvittaessa maksaa lapsensa vuokran koko vuokrasuhteen ajan vuokratakuiden lisäksi.

He vastaavat siitä kuin omasta velastaan. Jos lapselta jäisi vuokra maksamatta, vuokranantajalla on oikeus periä se vanhemmalta.

Samaa kertoo Vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola. Jos vanhemmat toimivat vuokranmaksussa takaajina, vuokranantajan on helpompi ottaa nuori vuokralaiseksi.

Se on myös kilpailuvaltti, kun asuntoon on useita hakijoita.

Jossain tilanteessa opiskelija voi mennä takauksen kanssa vakituisesti työssä olevankin ohi.

Metsolan mukaan vuokranantajat tarkistavat myös takaajien luottotiedot. Jos vanhemmilla on maksuhäiriöitä, takauksesta ei ole tietenkään mitään hyötyä.

Vaikeaksi asunnon saaminen menee silloin, kun nuorella itsellään on maksuhäiriöitä eikä tuloja tai omaisuutta. Metsolan mukaan todella moni nuori on siinä tilanteessa, ja myös silloin vanhempien takauksesta voi olla hyötyä.

Jokainen kuitenkin ymmärtää, että jos on 20 hyvää ja moitteetonta hakijaa sekä sellainen, jolla on maksuhäiriöitä, ei ole oikein järkiperustetta valita häntä.

Metsola muistuttaa nuoria asunnonhakijoita, että vilkkain aika vuokramarkkinoilla on parhaillaan menossa.

Loputkin opiskelupaikat ovat varmistuneet, ja opiskelijat etsivät kuumeisesti asuntoja. Tähän aikaan vuodesta myös lapsiperheet vaihtavat mieluiten asuntoa, jolloin se ei vaikuta lasten koulunkäyntiin.

Aika hyvin asuntoja on nyt tarjolla. Elo-syyskuun taitteessa tilanne voi olla jo hankala, kun ne on aikalailla vuokrattu. Sitten voi joutua ottamaan sen, mitä sattuu saamaan, Metsola toteaa.

Yhtä huoneistoa voi olla katsomassa kymmeniä hakijoita. Erityisesti hakijoita on tällä hetkellä yliopistokaupungeissa.

Pääkaupunkiseutu on oma lukunsa, mutta yksiöistä on pulaa Tampereella ja Turussakin. Oulussa, Vaasassa, Lappeenrannassa, Kuopiossa ja Jyväskylässä tilanne on vähän parempi.

Opiskelijoiden siirtyminen yleisen asumistuen piiriin on vaikuttanut siihen, että "kimppa-asuntoja" ei enää niin haluta. Yksiöiden kysyntä on kasvanut entisestään.

Niihin saa paremman tuen, ja Kela tulkitsee helposti myös samassa asunnossa asuvat opiskelijat samaan ruokakuntaan eli silloin yhden tulot vaikuttavat toisten tukiin, Metsola sanoo.

Tukimuutosta hän pitää huonona. Soluasuminen oli nuorille järkevää ja edullista sekä helpotti yksiöpulaa.

Sari Halkosalmi kertoo, että pääkaupunkiseudulla yksiöiden vuokrat ovat 650–900 euroa. Kooltaan ne ovat 24–35 neliötä. Vuokra-asuntoja on hänen mukaansa melko hyvin nyt tarjolla, mutta halvimpia yksiöitä vain muutama ja nekin sijaitsevat kaupungin laitamilla.

Ilman vanhempien avustusta monella nuorella ei olisi asuntoon varaa.

Suurella osalla vanhemmat ovat auttamassa vuokranmaksussa. Varsinkin niitä, jotka ovat muuttamassa ensimmäistä kertaa omaan asuntoon, Halkosalmi toteaa.

Turun toimipisteen yksikönpäällikkö Eeva Panttila Realia asuntovuokrauksesta kertoo myös, että asuntomarkkinoilla on tällä hetkellä aika hyvin tarjontaa. Pulaa on vain alle 600 euron yksiöistä, joita opiskelijat kaipaavat.

Ne menevät ihan hirmuisella ryntäyksellä. Hakijoita on paljon.

Timo Metsola kehottaa nuoria hakemaan tähän aikaan vuodesta useaa asuntoa, ettei kaikki ole yhden kortin varassa. Asuntohakemukset kannattaa myös täyttää huolellisesti jo etukäteen.

Kun hakijoita on paljon, tosi hyvä hakemus on vahva plussa.

toimitusjohtaja, Vuokraturva