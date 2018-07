Hetken lepo ennen sote-sodan huipentumaa – kesämökkinsä riippumatossa Pekka Puska unohtaa pelkonsa katastrofista



Kesämökillään kotimaisen kansanterveystyön guru, kansanedustaja Pekka Puska rentoutuu perheensä kanssa sotea surematta. Outi Neuvonen

Johanna Jurkka

Suomalaisen kansanterveystyön ikoni, kansanedustaja Pekka Puska (kesk.), 72, tuntee sote-uudistusta ajatellessaan surua. Sote- ja maakuntauudistuksen tiukka puolustaja on pettynyt hankkeen lykkääntymiseen ja aikataulujen loputtomaan säätämiseen.

Kesäkuussa Puska tajusi, että yli kymmenen vuotta valmistellun sote-työn toteuttaminen siirtyy jälleen noin vuodella. Se tympäisi.

– Surullista on se, ettei sotessa ole päästy eteenpäin. Asia pitäisi viimein saada päätökseen, Puska toteaa.

Puskan pahimmissa kauhuskenaarioissa aikataulu kiristyy viime hetkillä liian tiukaksi, eikä sote-sopua ehditä saada aikaan pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituskaudella, vaan vasta sen jälkeen. Se tuntuisi sosiaali- ja terveysvaliokunnassa istuvasta Puskasta turhauttavalta.

Hukkaan valuisi vuosikausien monivaiheinen työ, johon liittyi yli kolmensadan asiantuntijan kuuleminen.

– Pitäisin sitä suurena katastrofina. Silloin kaikki olisi aloitettava aivan alusta, ja taas oltaisiin lähtöpisteessä. Sote-malli ei ole nytkään täydellinen, mutta siinä on kaikki keskeiset elementit, Puska sanoo.

Sosiaali- ja terveyspalveluidenrakenneuudistuksen lopulliseenkaatumiseen Puska ei halua uskoa, vaikka esimerkiksi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.), Krista Kiuru (sd.) ja Elina Lepomäki (kok.) hötkyttelivät sote-laivaa niin, että puheenjohtaja Petteri Orpo (kok.) joutui tekemään kaikkensa pitääkseen puolueensa hallituslinjassa.

– Oppositio on vastustanut sotea kaikin mahdollisin keinoin. Jos jokin yksittäinen firma venyttäisi päätöksentekoa näin pitkään, se menisi konkurssiin, Puska nauraa.

Puskan harmiksi sotesta tehtiin poliittinen arvovaltapeli.

– Se on totta. Poliitikkojen tuntemus soten yksityiskohdista on aika rajallinen. Vastustamalla sotea vastustetaan hallitusta.

Valtapelissä sotea käytetään Puskan mielestä poliittisena pelottimena.

– Ihmisiä on helppo pelotella sillä, että sote heikentää peruspalveluita, vaikka se parantaisi niitä.

Soten kaatumisen seuraukset olisivat Puskan mukaan kohtalokkaat. Hoiva- ja terveyspalveluiden yksityistäminen lisääntyisi, ja lääkäreiden valuminen julkiselta puolelta yksityisten leipiin parempien etujen perässä kiihtyisi.

Kuvio rapauttaisi julkisen perusterveydenhuollon palveluiden laatua ja asettaisi potilaat entistä eriarvoisempaan asemaan.

Mihin sote sitten voisi kaatua?

– Vitkutteluun. Uudistushan menee vielä perustuslakivaliokuntaan, Puska muistuttaa.

Ennen sitä sosiaali- ja terveysvaliokunta joutuu paiskimaan koko syksyn ajan hommia sote-lakiesityksen yksityiskohtien kimpussa. Perustuslakivaliokuntaan lakiesitys päätyy aikaisintaan lokakuussa.

Edessä voi olla myös tiukka sote-äänestys, jossa hallituspuolueilla on vain kourallinen enemmän ääniä kuin oppositiolla.

– Uskon, että äänestys menee läpi. Kristillisiltä tulee tukea. Vitkuttelu on suurempi vaara kuin äänestys. En olisi uskonut, että tässä käy näin. Uskoin, että lakiesitys olisi käsitelty valiokunnassa ennen kesää, Puska myöntää.

Päätös lakiuudistuksesta tulee Puskan arvion mukaan aikaisintaan joulukuussa. EU:n syyniin hän ei sitä antaisi:

– Sosiaali- ja terveyspolitiikka on jokaisen maan oma asia. Eihän mikään maa ole ennenkään niin tehnyt.

Kesämökillään Vaasassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen entinen pääjohtaja tunnustaa, ettei ole hetkeen surrut sotea.

– Kyllä se täällä unohtuu, Puska nauraa ja kiepauttaa itsensä riippumattoon.

Riippumatossa Puska nauttii päivätorkuista. Välillä käydään seurailemassa pojan kanssa jalkapalloa tai porhalletaan veneellä kalasopalle saaristokuppilaan.

Isänperintönä sukuun tullut vanha, tummanruskeaksi maalattu suvihuvila Kesärannantiellä on Puskalle rakas. Paikka edustaa alueen vanhaa rakennuskantaa. Viime vuosina sen ympärille on noussut hulppeita kaksikerroksisia rantataloja isoine terasseineen ja merinäköaloineen.

Lapsuutensa kotikaupungissa Puska viettää suuren osan kesästä, ennen kuin palaa kotiinsa Helsinkiin tai korpimökilleen Ilomantsiin.

Kukallinen kesäliina hulmahtelee merituulessa ja iltapäivälehti pöydällä väpättää. Puskaa sieppaa pääkirjoituksen piikki, jonka mukaan kireän alkoholipolitiikan kannattajat todennäköisesti syyttävät kulutuksen kasvusta uutta alkoholilakia.

– Totta kai vahvan alkoholin vapauttaminen kauppoihin lisää kulutusta, mutta en aio kirjoittaa siitä. Saisin vain kiukkua osakseni, Puska tuhahtaa.

Puska on saanut kansalaispalautetta myös sote-myönteisyydestään. Usein palautteesta henkii tympääntyminen: Vieläkö te sitä sotea jauhatte?

Mihin sotea sittenoikein tarvitaan? Eikö suomalainen terveydenhuolto ole muutenkin laadultaan maailman huippuluokkaa? On, todisteli arvovaltainen lääketieteen aikakauslehti The Lancet hiljattain.

Puskakin sattui näkemään artikkelin.

Puska muistuttaa, ettei sote-uudistuksesta luopuminen poistaisi terveydenhuollon palveluiden uudistamisen tarvetta. Puolueissa vallitsee yksimielisyys siitä, että niiden järjestämisvastuu pitäisi lykätä nykyisiä kuntia isommille yksiköille.

Enää ei uskota, että pienet yksiköt pystyvät tulevaisuudessa vastaamaan vanhenevan väestön julkisesta terveydenhuollosta. Se tulee liian kalliiksi.

Puska luottaa siihen, että lopulta myös yksityiskohdista syntyy sopu.

– Olen aina ollut optimisti. Suomessa järki voittaa ennen pitkää aina, mutta nyt olen kieltämättä huolestunut. Ihmisille hyvä perusterveydenhuolto on tärkeää, vaikka kansanterveys onkin aika vähän siitä kiinni.

Terveellisten elämäntapojen rummuttaminen on yhä Puskan päämissio. Siksi hän on myös kysytty luennoitsija. Syksyllä edessä on luento Harvardin yliopistossa Yhdysvalloissa.

Ehdokkuudellaan kevään 2019 eduskuntavaalissa mies ei vielä halua spekuloida.