Pietarsaaren lasipaviljongit viehättävät niin myyjiä kuin asiakkaita



Pietarsaarelaisen Bianca Sundellin kesäduunissa kuluu vettä litratolkulla. Hän on jo useamman viikon palvellut vanhempiensa omistaman Blossom-sisustusliikkeen pop up -myymälässä paahteisella Pietarsaaren torilla.

– Tämä toimii oikein hyvin. Paviljongit vetävät väkeä ja asiakkaat tykkäävät, että tämä on mukava juttu, Sundell kertoo.

Kasvihuoneita muistuttavat lasipaviljongit pystytettiin pikavauhtia houkuttelemaan kansaa muuten autiona nököttävälle torille. Ainakin Jaakon Päivien aikaan kävijöitä riittää.

Jo pitkään jatkunut trooppinen ilmanala tuntuu kyllä lasivitriinien sisällä, vaikka kaikki kattoräppänät olisivat avoinna.

Taiteilija, muotoilija Ann Bäck on varustanut oman puotinsa parilla tuulettimella.

– Hienoa, että saimme näihin suoran sähkön ja varjostavat kankaat kattoon, Bäck kiittelee.

Hän oli jo suunnitellut kesäksi ja varsinkin Jaakon Päiviksi design-tuotteilleen pop up -myymälää kaupunkiin, ja innostui tuota pikaa kuultuaan suunnitelluista paviljongeista.

– Idea on kiva, ja koko alue on hienosti ja loppuun asti suunniteltu. Näille säillehän ei voi mitään, Bäck naurahtaa ja viihtyy mieluummin oven ulkopuolella pienessä varjossa. – Jatkan tätä myös ensi viikon ajan. Myymälän pystyttäminen on sen verran työlästä, että kannattaa pitää sitä auki pitempään.

Kokkolalaiset Iida ja Terttu Mäkinen olivat juuri saapuneet Pietarsaareen perinteiselle jaakonpäivävierailulleen, mutta ehtivät jo tehdä ensimmäiset ostokset torilla.

Lasimökkejä he pitävät hauskana ja erilaisena ideana.

– Ainakin näkee jo kaukaa, mitä tavaraa on tarjolla!