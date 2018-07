"Pois koko Sunti, eihän tuosta ole mitään iloa" – Kokkolan kaupunginsalmi käynnisti ajatustenvaihdon Keskipohjanmaan Facebookissa



Suntin tila ei tästä enää parane, ellei toimiin ryhdytä. Mutta mitä ne toimet ovat? Clas-Olav Slotte

Emilia Kallioinen

Kokkolan Suntin tila on äitynyt vähintäänkin ikäväksi. Kesän aikana on vesi pysynyt matalalla ja kasvillisuus lisääntynyt huomattavasti. Veden laadussa ei myöskään ole kehumista. Kaupunkilaisten mielipiteet vaihtelevat Suntin säilyttämisestä siitä luopumiseen.

Nyt kaupunginjohtaja Stina Mattila on antanut henkilökohtaisen lupauksensa Suntin kunnostamisesta vuoteen 2020 mennessä. Asia on kirjattu vuoden 2019 talousraameihin. Vuosi 2020 on merkittävä, sillä silloin juhlitaan Kokkolan 400-vuotissyntymäpäivää. Myös Kokkolan valtuuston puheenjohtaja Bjarne Kallis sekä hallituksen puheenjohtaja Reino Herlevi ovat sitä mieltä, että syntymäpäivävuoteen mennessä tulisi Sunti saada kuntoon. Päättävän elimistön kommentit asiaan voit lukea täältä.

Ikikysymys onkin, että miten Sunti sitten tulisi kunnostaa? Kaupunki on vuosien varrella teettänyt kasapäin suunnitelmia Suntia varten, mutta yksikään ei ole tuottanut toivottua tulosta.

Keskipohjanmaa herätti keskustelua aiheesta Facebook-sivuillaan, ja sai lukijoilta monenlaisia ideoita, ehdotuksia ja mielipiteitä kaupunginsalmesta. Alle on koottu joitain Facebookista poimittuja kommentteja:

Moni on sitä mieltä, että Suntista voitaisiin jo luopua.

Vielä useampi ei kuitenkaan ole valmis luopumaan Suntista. Yleisin korjausehdotus on perusteellinen ruoppaus ja veden virtaus.

Suntin entistä hohtoa muistellaan edelleen. Kenties Sunti voisi tulevaisuudessa mahdollistaa merellisen fiiliksen aina ydinkeskustaan saakka. Veneilijöitä toivottiin kaupunkiin asti.

Aikaisemmin uutisoidussa jutussa esiintyneeseen valtuustonpuheenjohtajan ehdotukseen padoista siltojen alle taas suhtauduttiin suurella tunteella: "savu meinasi nousta korvista". Huoli nousi myös viemärivesistä, joiden toivottiin päätyvän jonnekin muualle kuin Suntiin.

Moni on hanakasti sitä mieltä, että nyt on viimein aika tehdä kaupunkikuvalle jotain.

Toisten kommenteista taas huokuu menetetty toivo tilanteen suhteen.

Myös idea rahoituksen hankkimisesta Suntia varten otettiin pariin otteeseen esille.

