Kalajokinen painonnostaja Miika Antti-Roiko lopettaa kilpailemisen



Antti-Roiko edusti Suomea Lontoon olympialaisissa. József Szaka

Sari Passoja

Kalajoen Junkkareiden painonnostaja Miika Antti-Roiko lopettaa kilpailu-uran. Junkkarinostaja edusti Suomea Lontoon olympialaisissa ollen siellä 12. Antti-Roiko nosti neljä kertaa MM-kisoissa ja yhdeksän kertaa EM-kilpailuissa. Euroopan mestaruuskisoissa hän nosti kahdesti mitalin tuntumaan neljänneksi.

- Uran alussa päätin, että teen kaiken niin hyvin kuin osaan ettei tarvitse jossitella. Kun lopettaa, voi vaan todeta mihin pääsin. Olen ylpeä urastani ja innoissani, että saan jatkaa töitä rakastamani lajin parissa uran jälkeenkin, sanoo oululaisessa Crossfit Routalla valmentajana jatkava Antti-Roiko.

Pohjoismaiden mestaruuksia Antti-Roikolla on kuusi ja Suomen mestaruuksia 40. Antti-Roiko on valittu seitsemän kertaa Suomen parhaaksi miespainonnostajaksi. Hän voitti Suomen Cupin vuosina 2009-2014 sekä 2016. Antti-Roikolla on hallussaan M85 ja M94 sarjojen työnnön Pohjoismaiden ennätykset. Hän on nostanut myös Pohjoismaiden korkeimmat 2000-luvun sinclair pisteet 405,7. Junkkarinostajan ennätykset on tempauksessa 157 kiloa, työnnössä 205 kiloa ja yhteistuloksessa 358 kiloa.

Viimeiset vuodet selkävaivoista kärsinyt Antti-Roiko edusti koko urheilijauransa ajan Kalajoen Junkkareita.