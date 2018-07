Lukija kysyy: Mitä politiikka pohjimmiltaan on?



Onko se välttämätön hyvä vai välttämätön paha? Yleensä sen katsotaan olevan yhteisten asioitten hoitamista. Toisaalta sen myöskin katsotaan olevan oman puolueen kannattajien tyydyttämistä, että heidän edut tulisi laittaa kuntoon ensimmäisenä.

Nykyinen hallitus kehuu saavutuksiaan, kuinka heidän aikanaan on työllisyys parantunut ja kohta on se tavoite 72% saavutettu. Todellisuus kuitenkin voi olla se, että eletään korkeasuhdanteen vaikuttavaa aikaa, jolloin vienti vetää ja se osaltaan on lisännyt työvoiman tarvetta.

Olen elänyt sitäkin aikakautta jolloin kortistoa puhdistettiin tai voisiko sanoa siistittiin, että saatiin näyttämään, että työttömiä on todella vähän. Ruotsiin niinä aikoina lähti paljon suomalaisia ja he saivat sieltä työtä. Nythän työtöntä jälestetään kuumennetulla hiilihangolla, eli aika muuttuu ja samalla menetelmät vain paranee.

Kautta ihmiskunnan historian on ollut niitä lupaajia. Kun minä pääsen valtaan, panen maan asiat kuntoon. Tässä ei sinänsä ole mitään outoa, eihän juuri kukaan äänestä sellaista, joka ei mitään lupaa.

Maailmanparantajia tulee aina olemaan. Mutta saada ihmiset olemaan tyytyväisinä, siinä sitä haastetta riittää.

Sakari Ahola

REISJÄRVI