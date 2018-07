Lukijan mielipide: Onko näköpiirissä uusi sota?



Nyt kohteena on Iran. Presidentti Donald Trump varoitti Iranin presidentti Hassan Ruhania twiittaamalla: "Älä ikinä uhkaile Yhdysvaltoja, tai kärsit seurauksista, jollaisista harva on historiassa kärsinyt. Emme ole maa, joka suvaitsee hulluja puheitasi väkivallasta ja kuolemasta. Ole varovainen!"

USA:ssa Irania pidetään ”pahan akseliin" kuuluvana valtiona, joka havittelee joukkotuhoaseita. Viime viikonloppuna sanasota vain kiihtyi. Varsinainen toimija näkyy olevan ulkoministeri Mike Pompeo. Hän myös lupasi tukea maansa johtoon tyytymättömille iranilaisille. Trumpin twiitti on osa kampanjaa. Tarkoituksenmukaista viestiä on levitetty muun muassa farsinkielisillä radiolähetyksillä.

Yhdysvallat toivoo Iranin vallanpitäjien vaihtuvan. Nyt kannustetaan ja tuetaan oppositiota, toivoen sen nousevan kapinaan. Vaihtoehtoja on kolme. Yksinkertaisinta olisi, mikäli kansa nousisi kapinaan ja maahan saataisiin liittokuntaa miellyttävä hallitus. Toinen vaihtoehto on malli Libya, jossa länsi joutuisi humanitaarisista syistä hoitamaan asia loppuun. Kolmas vaihtoehto on malli Irak. Näin mikäli läntiset tiedustelupalvelut toteavat Iranin uhkaavan maailma ydinsodalla.

Asia koskee nyt myös Suomea. koska maamme on sotilasliitossa, sekä USA:n että Britannian kanssa. Pian ehkä myös Ranskankin kanssa.

Yrjö Saraste