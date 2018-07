Johanna Jurkka kolumnissaan: Vesileikkien aika on ohitse, kun kuivuus iskee



Ensimmäisen järkytyksen koin Kreikassa. Huoneistohotellissa oli kahvinkeitin, mutta vesijohtovettä varoitettiin juomasta. Ajatus siitä, että tuhoaisin tuntemattoman bakteerikannan keittämällä, ei houkutellut.

Jäljelle jäi vain yksi vaihtoehto: pulloveden kipaiseminen lähikaupasta. Ilman kahvikupposta aamu olisi pilalla.

Toinen isku odotti Kreetalla. Hotelli toivoi, että asiakas ymmärtäisi käyttää suihkuvettä säästeliäästi tai olla käyttämättä sitä.

Yritykseni toimia toivotulla tavalla ei ollut menestyksekäs. Hygienia on suomalaiselle yhtä tärkeää kuin turvallisuus. Sen horjuminen rapauttaa merkittävästi hyvinvointia.

Kolmas järkytys oli vastassa Saksassa. Asuinhuoneiston lämminvesivaraaja oli napsautettava päälle täsmälleen puoli tuntia ennen suunniteltua suihkusessiota. H-hetkellä lämmintä vettä tihkui juuri niin nihkeästi, että pikainen tukanpesu onnistui.

Suomalaisena tunnen olevani vedenkäytön hemmoteltu, etuoikeutettu kauhukakara. Kreikkalaisten mielestä olisin anteeksiantamattoman välinpitämätön ja saksalaisten mielestä tuhlari.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Suhteeni vesijohtoveteen on suomalaiskansalliseen tapaan melkein huolettoman lapsenomainen ja naiivi. Vesi on minulle melkein itsestäänselvyys. Se on niin kuin ilma, jota voin rajattomasti hengittää, eikä se edes maksa juuri mitään.

Arvostuksen puutteestani kertovat tekoni ja asenteeni. Voin seistä suihkussa viisi minuuttia uhraamatta ajatustakaan sille, että valutan viemäriin 60 litraa lämmintä vettä. Samalla vesimäärällä uusi pesukone myllyäisi koneellisen hikipyykkiä.

Olen tottunut siihen, että voin hussata vettä mielin määrin eikä kukaan kyseenalaista sitä. Enhän minäkään ole niin tehnyt. En ole katsonut pahalla silmällä saunapaljuilijoita, enkä autojaan ja nurmikoitaan puutarhaletkuilla valelevia. Sen myönnän, että olen ihmetellyt asvaltin pesijöitä.

Tuhansien järvien, luotettavien vesiyhtiöiden ja rajattoman vesijohtoverkoston maassa ei yksinkertaisesti ole ollut tapana arvostella, saati pyrkiä vaikuttamaan ympäristön vedenkulutukseen. Vedenkäyttöä on pidetty yksityisasiana.

Pitkään jatkuneet helteet ja pohjavesien pintojen laskeminen ovat pakottaneet vesilaitoksia vetoamaan kansalaisiin tarpeettoman vedenkulutuksen hillitsemiseksi.

Suomen oloissa tällainen vetoaminen on aivan poikkeuksellista, mutta ei aiheetonta: vedenkulutus on pompannut huippulukemiin.

Vetoomuksellaan vesilaitokset ajavat myös asennemuutosta: puhtaaseen veteen ei pitäisi enää suhtautua itsestäänselvyytenä, koska se ei sitä ole. Jonakin päivänä kreikkalainen vesipula voi olla aivan normaali ilmiö myös meillä Suomessa.

Silloin vesileikkeihin ei enää ole varaa.

Kirjoittaja Lännen Median toimittaja.