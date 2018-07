Pääkirjoitus 27.7.:Ruotsi iski pommein metsäpaloihin



Paikallinen maanviljelijä oli sammutustöissä palomiesten apuna Farilassa, Keski-Ruotsissa. ERIK SIMANDER

Puolueettomana vuosikymmeniä pysytellyt Ruotsin puolustusvoimat valitsi keskiviikkona vihollisensa. Keskiviikkona hävittäjien kohteeksi valikoituivat maassa jo toista viikkoa riehuvat metsäpalot.

Puolustusvoimien Jas-hävittäjät kävivät liekkien kimppuun. Ahnaana metsää nuolevien liekkien kimppuun käytiin pommeilla. Hyökkäys oli menestyksellinen, ilmasta hapen imeneet räjähtävät pommit saivat palon sammumaan niiden kohteissa. Sammutustyö näissä kohteissa olisi ollut perinteisin keinoin mahdotonta ja sammuttajille liian vaarallista. Alueella sijaitsi Ruotsin puolustusvoimien ampuma-alue, jossa oli myös räjähtämättömiä ammuksia.

Ilmahyökkäys oli sammuttajille helpottava apu, sillä Italiasta apuna olleet sammutuskoneet palasivat takaisin Keski-Eurooppaan ja Kreikkaan, jossa metsäpalot kylvävät myös tuhoa. Ruotsissa kyliä on kyllä evakuoitu metsäpalojen tieltä mutta ihmishenkiä ne eivät ole vielä vaatineet. Kreikassa kuolleita on jo löydetty liki sata. Tilalle Ruotsi sai sammutuskoneita Ranskasta ja Saksasta. Toive oli saada virka-apua myös Naton rauhankumppanuusmailta sekä mahdollisesti Venäjältä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Totaalisesta tuhosta kertoo, että pelkästään valtion omistaman Sveaskogin metsiä on tämän kesän paloissa tuhoutunut 3 000 hehtaaria. Se vastaa likimain 6 000 täysimittaista jalkapallokenttää. Yhteensä Sveaskog omistaa yli 14 % Ruotsin metsistä.

Kritiikki Ruotsin metsäyhtiöitä kohtaan on ollut rajua. Edellisen vuoden 2014 Västmannalandin suurmetsäpalon jälkeen pelastusviranomaiset laativat uudet pelastussuunnitelmat. Suunnitelmat uusien metsäpalojen varalle olivat valmiina. Nyt ne osoittautuivat riittämättömiksi. Osin siksi takia, että metsäyhtiöiden varautuminen metsäpalon vaaraan oli olematonta. Ei vaikka vuoden 2014 metsäpaloissa tuhoutui metsää eniten 60 vuoteen.

Ruotsin ilmasto ei poikkea kovin paljon Suomen ilmastosta. Silti metsäpalot Ruotsissa ovat säännöllisesti laajempia ja tuhoisampia kuin meillä. Tutkijat selittävät tätä metsän omistuksesta johtuvilla yhtenäisemmillä metsäalueilla. Metsäyhtiöt omistavat valtaosan Ruotsin metsistä kun Suomessa metsäpalstojen omistus on pirstoutunut. Harvennushakkuut ja yksityisomistuksessa olevien metsien välissä olevat peltotilkut erottavat metsäsaarekkeita, joista palo ei pääse leviämään yhtä nopeasti. Ruotsissa puusto on korkeampaa ja tiheämpää, kun metsäpalo syttyy, myös jälki on tuhoisampaa.

Ruotsissa metsät ovat kuusta, meillä puusto on etupäässä mäntyä. Kuivat kuusenoksat syttyvät herkemmin palamaan.

Kauko Palola