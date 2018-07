Drifting-tapahtuman järjestäminen Kokkolan Santahaassa on aiheuttanut voimakasta vastustusta – Kuusitien asukkaat järkyttyivät harjoituksesta syntyneestä metelistä ja savusta



Drifting-autoilla ajetaan luisutellen kilpaa radalla. Kilpailusta aiheutuu kova meteli sekä savua ympäristöön. Ella Kiviniemi

Hanna Rautio

Perinteistä Venetsia Drifting -autokilpailutapahtumaa ollaan järjestämässä tämän syksyn venetsialaisten aikaan ensimmäistä kertaa Santahaassa Kipparihallin ja jalkapallokentän parkkipaikalla.

Kokkolan kaupunki on osoittanut paikan järjestäjille, jotka ovat hakeneet kaupungilta lupaa tapahtuman järjestämiseen. Lupaa ei ole vielä myönnetty, sillä järjestäjä ei ole toimittanut kaupungille hakemukseen vaadittavia lisäselvityksiä.

– Se oli ainoa paikka, mitä kaupunki meille tarjosi. Meille ykkösvaihtoehto olisi ollut osa Rautatienkadusta ja Nukkumatin kulma, mutta sitä ajatusta vastustettiin, Venetsia Driftingin järjestäjä Niko Määttälä kertoo.

Driftaajat kävivät testaamassa Santahaan parkkipaikkaa maanantaina parinkymmenen minuutin ajan ja kohtasivat välittömästi suurta vastustusta alueen lähiasukkaiden taholta. Drifting-autosta lähtee suuri ääni ja runsaasti savua, kun autolla luisutellaan kovaa vauhtia asfaltilla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Santahaan parkkipaikan välittömässä läheisyydessä on Kuusitie, jolla sijaitsee asutusta. Vaikka välissä on puustoa, kantautuivat melu ja savu erittäin voimakkaasti talojen pihoille, kertoo Keskipohjanmaahan yhteyttä ottanut henkilö.

– Musta kauhea savu tuli sisätiloihin ja meteli oli niin hirveä, että pienet lapset alkoivat itkeä. On aivan järkyttävää, jos tapahtuma järjestetään Santahaassa, nainen kertoo.

Naisen mukaan Kuusitiellä asuu paljon vanhuksia ja lapsiperheitä. Kokkolan päättäjille hän lähettää terveiset, että tapahtumalle täytyy löytää ehdottomasti jokin muu paikka.

Kokkolan kaupungin ympäristösihteeri Juhani Hannila vahvistaa, että drifting-tapahtumalle ei ole vielä myönnetty lupaa. Hannilan mukaan järjestäjä kartoittaa vielä muita mahdollisuuksia.

Maanantaisesta lyhytkestoisesta alueen testauksesta kaupungilla oli tieto, mutta Hannilan mukaan sille ei tarvinnut hakea erillistä lupaa, koska tietä ja parkkipaikkaa ei suljettu liikenteeltä.

– Alustava hakemus tuli, mutta pyysimme tarkennuksia muun muassa yleisöpaikoitukseen. Alue on myös pohjavesialuetta, joten tapahtumalle tullaan asettamaan erittäin tiukat ehdot onnettomuuksiin varautumisen osalta, Hannila sanoo.

Venetsia Drifting on määrä järjestää lauantaina 25. elokuuta. Hannilan mukaan lupa-asiat ehditään kyllä saada järjestykseen muutamassa päivässä, jos hakemusasiakirjat ovat kunnossa.

Kaupungin yhdyskuntatekniikan rakentamisen työpäällikkö Visa Wennström muotoilee, että kaupunki ja järjestäjä kartoittivat useita eri paikkoja ja Santahaka oli ainoa, joka oli soveltuva myös järjestäjän kannalta.

Muissa vaihtoehdoissa oli esteenä esimerkiksi alueen pienuus tai päällysteen heikkous. Wennströmin mukaan Rautatienkatu ei ollut hyvä vaihtoehto, koska liikenne olisi pitänyt katkaista ja kierrättää Kaarlelankadun, Pitkäsillankadun ja Hakalahdenkadun kautta.

– Venetsialaisten liikennemäärillä liikenteenohjaus olisi ollut ongelmallista.

Wennström kertoo, että jatkossa tapahtumalla voitaisiin mahdollisesti osoittaa paikka niin sanotulla farmarikentällä, joka sijaitsee jäähallin takana lähellä Pohjoisväylää. Ensin alueen käyttöä pitää kuitenkin tutkia kaavoituksen kautta ja kenttä täytyy myös päällystää.

– Mitä siitäkin tulisi, jos kaupunki kieltäisi kaikki melua tuottavat tapahtumat, Wennström toteaa.

Aiemmin drifting järjestettiin Mottisen alueella K-Raudan pihalla.

Niko Määttälän mukaan vanha paikka on aivan liian pieni, jos yleisöä tulee runsaasti paikalle hyvän sään sattuessa. Kokkolassa uuden paikan löytäminen on hankalaa, sillä esimerkiksi suurten markettien parkkipaikoille on rakennettu liikenteenjakajia ja muita korokkeita, joten avointa pinta-alaa ei ole riittävästi.

Pietarsaaren keskustasta on sen sijaan löytynyt tarpeeksi suuri alue, Citymarketin parkkipaikka, missä Määttälä ja kumppanit järjestävät paikallisen moottorikerhon kanssa näytösluontoisen drifting-tapahtuman tulevana lauantaina.