Kreeta-Maria Kentala Oulunsalo Soin johtoon



Kiiminkiläislähtöinen mezzosopraano Virpi Räisänen on luotsannut Oulunsalo Soita vuodesta 2012. Räisäsen kausi Oulunsalo Soissa päättyy tähän vuoteen. Taiteellisen johtajuuden viestikapula siirtyy Kreeta-Maria Kentalalle festivaalin päätöskonsertissa Oulunsalon kirkossa 31. heinäkuuta.

Virpi Räisäselle ja hollantilaiselle Domestica Rotterdam ensemblelle kirjoitetussa musiikillisessa kirkkonäytelmässä nähdään pilkahduksia Anna Magdalena Bachin elämästä ja kuullaan tunnettuja J.S. Bachin ja C.P.E. Bachin sävellyksiä

– Oulunsalon kirkkoon ja Bachin musiikkiin liittyy paljon symboliikkaa. Nuori Anna Magdalena oli lupaava laulaja, joka joutui jättämään uransa. Näytelmässä käydään läpi hänen tuntojaan ja suurta rakkauttaan Johann Sebastiania kohtaan. Teos myös symboloi sitä aikaa, jota minä koen edustavani Oulunsalo Soissa. Samalla se on henkilökohtainen kiitokseni mahtavista vuosista, Virpi Räisänen kertoo.

Räisänen jättää mielihyvin Oulunsalo Soin taiteellisen johtajuuden Kreeta-Maria Kentalan osaaviin käsiin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

– Hän on upea taiteilija, jonka olen viimeisten seitsemän vuoden aikana oppinut tuntemaan yhä paremmin juuri festivaalimme kautta. Kreeta-Maria Kentalan suuri muusikkous, laaja klassisen musiikin kansainvälisen kentän tuntemus sekä hieno hersyvä persoonallisuus antaa minulle henkilökohtaisesti suuren luottamuksen ja ilon tunteen siitä että Oulunsalo Soi jatkaa yhä edelleen erittäin korkeatasoisena ja kansainvälisenä Pohjois-Suomen musiikkielämän hehkuvana helmenä.

Kreeta-Maria Kentala on viulisti ja vanhan musiikin uranuurtaja Suomessa. Kentala on erittäin monipuolinen ammattilainen ja hänet tunnetaan niin solistina, johtajana kuin pedagoginakin. Kaustislaisena myös kansanmusiikki on Kentalan sydäntä lähellä.

– Minulla Pohjanmaan tyttärenä on melkoisesti lukkarinrakkautta pohjoisen Suomen kulttuuritapahtumia kohtaan, ja olen todella otettu ja innoissani päästessäni suunnittelemaan Oulunsalo Soi -festivaalia. Juhlien tunnelma ja taso ovat olleet Virpi Räisäsen luotsaamana ainutlaatuisen hienoja – yritän pitää samanhenkistä, iloisen innovatiivista ja taiteellisesti uudistuvaa meininkiä yllä tulevinakin vuosina.

Kentala näkee Oulun aktiivisena kulttuurikaupunkina, josta tulee taitavia muusikoita.

– Siksi olisikin kiva saada festivaaliin mukaan paikallista väriä, Kentala pohtii Oulunsalo Soin tulevaisuutta. Tämän vuoden Oulunsalo Soin jälkeen hän jää esiintymisistä pienelle lomalle. Silloin onkin hyvää aikaa suunnitella vuoden 2019 Oulunsalo Soi -festivaalia.

Kentalan mukaan festivaalin sielu tulee yhdessä tekemisestä.

– Lahjakkaat ihmiset kokoontuvat yhteen, ja saa nauttia yhdessä musisoimisesta.

Myös festivaaliyleisö on Kentalan mielestä erityistä.

– Aivan kuin talvella katsomoissa olisi eri kansaa. Ihmiset ovat niin iloisia ja valoisia ja kiitollisia kaikesta mitä he kuulevat. Ei ole sattumaa, että Suomen suvi on täynnä kaikenlaisia festareita.

Vuorovaikutus yleisön kanssa on Kentalalle tärkeää. Hän ei viihdy kirkkaissa parrasvaloissa, koska hän haluaa nähdä yleisön hymyilevät kasvot. Kamarimusiikki sopiikin hyvin intiimimpien konserttien järjestämiseen. Kentalan mieleen tulee esimerkkinä muisto Oulunsalo Soin esiintymisestä parin vuoden takaa Lumijoen kirkosta: ”Siellä oli hieno akustiikka ja tunnelma.”

Oulunsalo Soi on 27.–31. heinäkuuta jo 21. kertaa järjestettävä kamarimusiikkifestivaali, jonka taiteellisena johtajana toimii kiiminkiläislähtöinen mezzosopraano ja viulisti Virpi Räisänen. Festivaalin ohjelmistoon kuuluu tänä vuonna kahdeksan konserttia. Festivaali on osa Oulun juhlaviikkoja.