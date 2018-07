Pääkirjoitus 29.7.: Mihin taistelukoiria tarvitaan?



Metsästyslain mukaan koiria ei voi pitää vapaana taajamissa. Uuden eläinsuojelulain toivotaan tuovan selkeät toimintaohjeet miten viranomaiset voivat puuttua häiriökäyttäytymiseen. Anne Mattila

Taistelu- ja ns. tappajakoirat ovat olleet tiuhaan otsikoissa. Koirahyökkäykset puhuttavat ja jokaisella on niihin oma mielipiteensä, ei pelkästään koiranomistajilla. Esitetty koirarotujen kielto lailla jakaa viimeistään ihmisten mielipiteet.

Koirahyökkäykset herättävät väkisin kysymyksen, mihin rauhallisessa Suomessa tarvitaan näitä taistelu- tai tappajakoiria. Suomessa ei ole mellakoita. Taistelukoira on alunperin koulutettu kriisinhallintaan, tietynlaiseksi aseeksi. Poliisikin käyttää koiriaan pelotteena ja puolustukseen. Jos koira nähdään aseena, miksi tietyn koirarodun omistajalta ei edellyttää lupaa samalla tavalla kuin aseiden omistajilta? Tanskassa on lailla kielletty 13 eri koirarotua.

Maa- ja metsätalousvaliokunta on parhaillaan uudistamassa eläinsuojelulakia. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) on kertonut, ettei hallitus ole tehnyt linjauksia tappaja- ja taistelukoirien osalta uuteen lakiin. Linjausten aika on myöhemmin kun lakiesitys aikanaan ehtii eduskuntakäsittelyyn.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Koira-alan ammattilaiset muistuttavat, ettei pelkkä rotu määrittele sitä, miten hyökkäävästi koira vapaana ollessaan käyttäytyy. Koirathan on lain mukaan pidettävä kytkettyinä aina taajamissa. Harrastajien mielestä vastuu on koiranomistajalla. Koira tarvitsee huomiota ja koulutusta. Kaltoin kohdeltu koira on usein arvaamaton ja äkkipikainen. Tiettyjen rotujen geeniperimää tosin voi olla hankala muuttaa edes koulutuksella.

Miksi ihmiset päätyvät hankkimaan näitä lihaksikkaita ja näyttäviä taistelu- ja tappajakoiria? Kyse voi olla oman egon pönkittämisestä. Hankkivathan jotkut tehokkaita urheiluautojakin vaikka Suomen maanteillä joutuu tyytymään maksimissaankin 120 kilometrin tuntinopeuteen.

Niin tai näin. Kansalaisten turvallisuus pitää huomioida uudessa eläinsuojelulaissa. Jos agressiivinen, huonosti koulutettu taistelukoira hyökkää ihmisten tai toisten eläinten kimppuun, pitää viranomaisella olla mahdollisuus puuttua asiaan. Ykspihlajassa kaksi tappajakoiraa pahoinpiteli kolmannen koiran henkihieveriin, tapaus ei johtanut mihinkään. Valvontaeläinlääkäri valvoo eläinsuojelulakia, ei järjestyslakia. Poliisi puolestaan vastaa järjestyslain valvomisesta ja voi puuttua asiaan vain mikäli koira on vaarallinen ihmisille. Metsästyslaki määrittää koirien kiinnipitovelvoitteen. Irrallaan koirat voivat olla vain aidatussa pihapiirissä tai koirien koulutusalueella.

Kun eläinsuojelulakia nyt uudistetaan, asiaan ei kannata jättää harmaata aluetta. Vastuukysymysten on oltava selvät ja viranomaisilla mahdollisuus puuttua kun koirat ovat vaaraksi ihmisille tai muille eläimille.

Kauko Palola