Lukijan mielipide: Suntti on pelastettavissa



Olen seurannut huvittuneena keskustelua ja kirjoittelua Suntista.

Tein jo lähes vuosikymmen sitten kuntalaisaloitteen aiheesta "Suntin kunnostus". Tarkensin aloitettani viime keväänä. Olen tästä aiheesta kirjoittanut lukuisia artikkeleita mm Keskipohjanmaa-lehteen.

Toivon, että suunnitelmani toteutetaan. Se on ainut keino, jolla tuleva Kokkojoki saadaan ikuisesti puhtaaksi, ja virtaamaan kirkasvetisenä.

Sen mahdollistaa tekojärven rakentaminen Kaustariin, Köykärinmäen eteläpuoliseen rämeikköön, rajoittuen nykyiseen Vikströmin puroon, joka on kaivettava kanavaksi mutkat oikaisten. Kåla-Honga- puro (Palonkylä) on suunnattava tulevaan tekojärveen. Myös Kåla- montusta voidaan vettä ohjata putkea myöten Kokkojärveen. Kåla- monttu on ennen sitä ostettava kaupungille. Se lienee yksityisen ulkopaikkakuntalaisen ”vanhuksen” omistuksessa.

Suntti on ruopattava Vikströmin puron ja Suntin yhtymäkohdasta alkaen (ent Rukka- tehdas), ja pengerrettävä Suntinsuuhun saakka. Kaikki muu on unohdettava.

Pohjapatoa tarvitaan vain Suntinsuuhun, jonka yläpuolelle kertynyt pohjasakka (saostusallas) on ruopattavissa tarvittaessa. Pohjapadon yläpuolelle voidaan rakentaa ylikulkusilta pienliikenteelle.

Pyydän Kokkolan kansalaisia lukemaan liki 3 000 kommenttia aiheesta: Suomi24-palstalta netistä.

Reijo Kivelä

KOKKOLA