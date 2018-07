Onni löytyisi hyvinkin läheltä höpsössä tarinassa sydänystävistä

2 Välittömän oloinen Lily Collins on Rosie, toinen lapsuudenystävistä, joista romanttinen komedia Sateenkaaren tuolla puolen kertoo. Yle Kuvapalvelu ERIIKA AHOPELTO Previous Next

Pekka Eronen

Sateenkaaren tuolla puolen

 Christian Ditterin romanttinen draama on kevyt juttu vanhoista lapsuuden- ja sydänystävistä, jotka eivät ole ikinä hahmottaneet, kuinka läheltä se oikea kumppani löytyisi. Tarina on höpsö, mutta silti harmittaa, ettei elokuvasta tullut parempaa. Lily Collins ja Sam Clafin olisivat asianmukaisen söpöisiä, ja ensiksi mainitussa on vielä välittömyyttä, joka tuo mieleen hänen isänsä, huippumuusikko Phil Collinsin. Ensiesitys. (Englanti 2014)

TV2 lauantai 28.7. klo 21.00

Tie pohjoiseen

 Mika Kaurismäelle koitti puoli voittoa jo siinä vaiheessa, kun Suomen johtavat laulavat näyttelijät Vesa-Matti Loiri ja Samuli Edelmann suostuivat hänen komediallisen reissutarinansa päärooleihin. Ei Tie pohjoiseen mikään musikaali ole, mutta maailmalta palaavan tuhlaajaisän ja muusikkopojan yhteiset kohtaukset toimivat kuin hyvä duo. Toisaalta muu porukka ja juonen sivupolut tuntuvat sen rinnalla usein vain häiriöltä. (Suomi 2014)

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Nelonen lauantai 28.7. klo 21.00

Musta Orfeus

 Rion karnevaaleja vietetään helmikuussa, mutta Suomessa Marcel Camusin elokuvan tunnelmiin on paras uida tämmmöisenä hellekesänä. Samban rytmit, tropiikin notkistamat nivelet, köyhän väen elämänmeno ja antiikin mytologia sulautuvat Cannes- ja Oscar-voittajassa omaperäisesti yhteen. Tietenkin eksotiikka on vuosikymmenten mittaan haalennut, mutta tunnelma ja askelmerkit ovat yhä omat. (Ranska/Brasilia, 1959)

Yle Teema & Fem lauantai 28.7. klo 21.00