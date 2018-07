Helteinen toukokuu toi haasteita puutarhanhoitoon, mutta uusia kasveja ehtii istuttamaan vielä syksyllä



Kesäkukkaloiston saa säilymään syksyyn riittävällä kastelulla ja oikealla lannoituksella. Seija Krapu

Ruukuissa myytäviä puiden, pensaiden, köynnösten ja monivuotisten kukkien taimia voidaan istuttaa aina, kun maa on sula. Yleensä suositaan kevätistutusta, kun maassa on lumen sulamisesta jäänyttä kosteutta ja kasveilla on mahdollisimman pitkä aika juurtua ennen talven tuloa.

− Tänä vuonna lumen sulamisvedet haihtuivat nopeasti ja sateeton toukokuu kiusasi vanhempiakin kasveja. Siksi uusien kasvien paras istutusaika on todennäköisesti vasta tulossa kosteuden lisääntyessä taas syksyä kohti, pohtii Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula.

Istutuksen yhteydessä taimi kastellaan kunnolla. Istutuskuoppaan kaadetaan köynnöksille kymmenen litraa, pensaille 20 litraa ja puille 30–40 litraa vettä. Kastelua jatketaan istutuksen jälkeen yhtä runsaana vähintään kerran viikossa.

Parvekelaatikoiden ja piharuukkujen kukat jaksavat kukkia syksyyn asti vain, jos ne saavat riittävästi ravinteita. Jos istutusvaiheessa ruukkuun ei ole laitettu hidasliukoisia lannoitteita, pitäisi muistaa lisätä kasteluveteen kesäkukkalannoitetta jokaisella kastelukerralla aina pakkasten tuloon saakka.

Monivuotisten kasvien, kuten puiden, pensaiden ja perennojen lannoitus kevät- ja yleislannoitteilla on aika lopettaa nyt.

− Yleisin virhe syyslannoituksessa on tehdä se vasta myöhään syksyllä. Siinä vaiheessa, kun kasvit ovat värittyneet ruskaan, ne eivät enää ota maasta ravinteita. Paras aikaa syyslannoitukselle onkin jo heinä–elokuussa, jotta kasvit ehtivät hyödyntää ravinteet, Kerttula muistuttaa.

Syyslannoite ei sisällä lainkaan kasvua kiihdyttävää typpeä vaan sen tehtävä on parantaa kasvien talvenkestävyyttä ja lisätä seuraavaksi vuodeksi kehittyvien kukkasilmujen määrää. Hedelmäpuille ja marjapensaille riittävän ajoissa annettu syyslannoitus lisää seuraavan vuoden satoa.

Nurmikon kellastumista voi estää kastelemalla ja nostamalla ruohonleikkurin terien korkeutta hieman normaalista.

Nurmikon lannoitustarpeeseen vaikuttaa kerätäänkö leikkuujäte pois vai jätetäänkö se nurmikolle. Jos ruohosilppu kerätään pois, nurmikolle ei riitä pelkkä kevätlannoitus, vaan sitä on muistettava lannoittaa myös kesän aikana.

− Kun nurmikko leikataan säännöllisesti, leikkuujäte kannattaa jättää nurmikolle. Pieneliöt hajottavat ruohosilpun ja vapauttavat ravinteet uudelleen kiertoon ja näin lannoitustarve vähenee, Kerttula vinkkaa.