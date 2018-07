Uimarannalla vilvoittelevat porot ilahduttavat maailmalla – "Poro on hyvä uimari"

Ulkomaalaisia ihmetyttää porojen lisäksi se, että Suomen Lapissa ylipäätään on kesällä rantasää – eikä räntäsää.

4 Porot ovat viihtyneet tänä kesänä Rovaniemen keskustan tuntumassa rannalla, vaikka siellä olisi uimareitakin. Uimarannan viereisessä puistossa on poroille maittavaa ruohoa. Tämä poro tavattiin uimarannan takaisesta metsiköstä aiemmin tänä kesänä. Tiia Haapakangas Previous Next

Tiia Haapakangas

Rovaniemeläisellä uimarannalla viime viikolla napattu kuva muuttui äkkiä kansainväliseksi nettihitiksi, kun hellepäivän uimareiden joukkoon ikuistettiin myös poroja.

Uimarannalla eivät pelkästään ihmiset olleet vilvoitusta vaille! kirjoitti kuvan lataaja Facebook-päivitykseensä.

Alkuperäistä kuvaa on jaettu sosiaalisessa mediassa 14 000 kertaa. Kuvasta on tehty myös meemejä eli sitä on muokattu muun muassa eri tekstein.

Kommentoijia ovat porojen lisäksi viehättäneet ihmiset, jotka viettävät porojen rinnalla rantaelämää kaikessa rauhassa. Osa ulkomaalaisista kommentoijista tuntuu pitävän erikoisena sitä, että Lapissa on rantaelämää saati helle.

Erikoisena yksityiskohtana kuvassa on herättänyt huomiota savupilvi. Se ikuistui kuvaan samaan aikaan roihunneesta Rovaniemen Santavaaran maastopalosta, mikä tietystikin korostaa tämän vuoden helteisen kesän erityispiirteitä Suomessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Kuva Ounaskosken uimarannalta ladattiin Facebookiin viime perjantaina.

Kuvasta on tehty myös meemejä.

Porotkin osaavat uida

Mutta mitä porot uimarannalla tekevät, paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtaja Anne Ollila?

Se on hyvin suojaisa paikka. Siellä ei ole räkkää (poroja kiusaavia hyönteisiä) ja siellä on vilvoittavaa vettä.

Rantarentoilun lisäksi porot osaavat Ollilan mukaan myös uida.

Näistä poroista en tiedä, ovatko ne uineet. Poro on kuitenkin hyvä uimari niin kuin luonnoneläimet yleensäkin.

Yleensä poro ui silloin, kun sen pitää ylittää jokin vesistö.

Olen myös nähnyt videon, jossa pihassa kasvatettu orpo poronvasa ui huvikseen yhdessä koirien kanssa. Norjassa isoja porotokkia (laumoja) myös kuljetetaan uittamalla saariin laiduntamaan. Suomessa esimerkiksi Inarijärvellä on saaria, joihin porot omatoimisesti uivat, jos niissä vaikka on hyvä ruokapaikka.

Ollila ei tiedä, että poroja olisi hukkunut uintiretkillä. Jos poro hukkuu, se on todennäköisesti joutunut heikoille jäille.

Tuttu näky rannalla pitkin kesää

Rovaniemellä rannan porot ovat tuttu näky, sillä ne ovat viihtyneet Ounasvaaran helmassa sijaitsevalla Ounaskosken uimarannalla läpi kesän. Samat porot voi tavata myös muualla Ounasvaaran laidalla, esimerkiksi Lapin urheiluopiston ja Lapin keskussairaalan maisemissa.

Porojen rantaelämää on seurattu myös ympäristöterveydenhuollossa. Terveystarkastaja Pälvi Palojärven mukaan porot eivät kuulu rannalle kuten eivät lemmikitkään.

Palojärven mukaan Rovaniemellä on käytäntö, että rannan ylläpitoa hoitava yhtiö ilmoittaa poroista niiden omistajille, jotka käyvät hätyyttelemässä niitä pois.

Mutta hankalaa se on. Poro on sellainen, että jos se johonkin paikkaan tykästyy, se tulee aina uudestaan, Palojärvi sanoo.

Poroista aiheutuva terveysvaara on vähäinen. Suurin riski on uloste, varsinkin jos sitä sekoittuu uimaveteen. Rannan ylläpitäjien kesärutiineihin onkin tänä kesänä kuulunut papanoiden siivous.

Jos veden epäillään saastuneen, terveysvalvonta ottaa näytteet ja tarvittaessa rajoittaa rannan käyttöä. Toistaiseksi siihen ei ole ollut tarvetta.

Viime viikolla napatussa porokuvassa yhdellä rantavedessä kahlaavista poroista on häntä pystyssä. Tarkoittaako se sitä, että poro kakkaa, paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtaja Anne Ollila?

Kyllä se niin saattaa olla.