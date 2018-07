Karhu nähtiin Toholammin Jämsässä - Lähimpään asutukseen runsaat 300 metriä



Toholammilla keskiviikkona iltapäivällä rehunteossa ollut Seppo Järvenoja tapasi Raipontiellä karhun. Lähimpään asutukseeen paikalta on matkaa vain runsaat 300 metriä. Järvenoja arveli, ettei karhu ole vielä täysikasvuinen, mutta ehkä vuoden ikäinen. Karhun liikkeet osuvat Jämsässä Kotojärven maisemiin, joten hellesäällä vettäkin on hyvin tarjolla. Kyläläiset epäilevät, että karhu on asustanut alueella pidempään, sillä eläimet ovat olleet öiseen aikaan rauhattomia.