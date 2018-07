Rikostutkijoista pulaa Pohjanmaan poliisissa – Kolme vakipaikkaa jäi täyttämättä, koska sopivia hakijoita ei ollut



Rikostutkijoita on erityisen vaikea löytää, sillä monia poliiseja kiinnostaa enemmän kenttätyö. Jouko Lassila

Milja Keinänen

Pohjanmaan poliisi kaipaisi kipeästi lisää rikostutkijoita. Lähiaikoina on ollut avoinna kolme rikostutkijan vakipaikkaa, mutta niihin ei ole saatu yhtään vaatimukset täyttävää hakijaa.

– Hakemuksia on tullut, mutta kukaan hakijoista ei ole valmistunut. Moni on meillä harjoittelussa, ja kun he valmistuvat, heidät poimitaan kyllä heti töihin, kertoo apulaispoliisipäällikkö Bo-Erik Hanses.

Paikat eivät ole ensimmäiset täyttämättä jääneet, sillä poliisien työvoimapula on valtakunnallinen ongelma. Keskipohjanmaa kirjoitti kaksi viikkoa sitten, ettei Pohjanmaan tilanne ole edes maan huonoimmasta päästä.

Silti Pohjanmaan poliisissakin voitaisiin palkata henkilökuntaa heti. Rikostutkijoita tarvittaisiin Hansesin mukaan enemmänkin kuin kolme. Työntekijöiden löytäminen ei kuitenkaan ole helppoa.

– Kiinnostus on enemmän kenttäpuolella ja liikennepoliisissa. Osittain se johtuu työaikakorvauksista, kenttätyössä niitä saa usein vähän enemmän, Hanses sanoo.

Pohjanmaalla paikkoja jää täyttämättä myös kielivaatimusten takia: esimerkiksi Pietarsaaressa ja Kristiinankaupungissa ruotsin taitojen tulee olla hyvät, eikä sellaisia hakijoita valmistu kovin paljon. Rikostutkijahaussa kyse ei tosin ollut tästä, sillä Vaasan pääpoliisiasemalla riittää tyydyttävä ruotsin osaaminen.

Hanses kuitenkin toteaa, että ennakkoluuloillakin voi olla sijansa: muualta Suomesta hakeva voi ajatella, että koko rannikon seutu on täysin ruotsinkielinen.

Poliiseja haetaan tällä hetkellä kaikin keinoin. Hansesin mukaan rikostutkijoiden paikat täytetään heti, kun sopivia työntekijöitä vain löytyy. Siihen asti rikostutkintaa tehdään hiukan vajaalla miehityksellä, jolloin tutkijoihin kohdistuvat paineet kasvavat. Koko Pohjanmaan poliisin alueella tutkijoita on noin sata.

– Olemme jakaneet tietoa hauista moneen paikkaan, esimerkiksi Facebookiin. Väkeä etsitään myös täsmärekrytoinnin avulla. Kuulostellaan, että jos jossain joku haluaa takaisin Pohjanmaalle, Hanses sanoo.