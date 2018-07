Lentomatkustajien määrä on kasvussa koko Suomessa – Kokkola-Pietarsaaren kentän kasvun taittoi Nextjetin toukokuinen konkurssi



Ruotsalainen lentoyhtiö Nextjet liikennöi Kokkola-Pietarsaaren lentokentältä Ruotsiin viime toukokuuhun saakka, jolloin yhtiö hakeutui konkurssiin. Jukka Lehojärvi

Hanna Rautio

Lentomatkustajien määrä on laskenut Kokkola-Pietarsaaren lentokentällä alkuvuoden aikana 6,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kolmen viime kuukauden osalta lukua selittää ruotsalaisen lentoyhtiön Nextjetin toukokuinen konkurssi, jonka seurauksena yhtiö perui kaikki lentonsa toukokuun puolivälistä lähtien.

Nextjet liikennöi Kruunupyystä Tukholmaan vuodesta 2014 alkaen. Viime maaliskuussa yhtiö avasi uuden reitin Uumajan kautta Göteborgiin. Yhtiö lensi Kruunupyystä lähes kolmeakymmentä viikoittaista vuoroa.

Alkuvuodesta matkustajamäärät pysyivät tammikuussa ennallaan, laskivat hieman helmi- ja huhtikuussa, mutta maaliskuussa kasvua oli 13 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna.

Kokkola-Pietarsaaren lentokentälle on jo löytynyt uusi ulkomaanlentojen operaattori, ruotsalainen lentoyhtiö Air Leap. Alkuperäisen suunnitelman mukaan suorat lennot Kruunupyystä Tukholmaan piti alkaa jo heinäkuussa, mutta näillä näkyminen lennot alkavat vasta syksyllä.

Koko Suomessa lentomatkustajien määrä on lisääntynyt alkuvuonna 11,9 prosenttia. Kruunupyystä käsin katsottuna naapurikentistä Vaasan matkustajamäärät ovat kasvaneet noin kahdeksan prosenttia ja Oulun liki 16 prosenttia.

Helsinki-Vantaalla vieraili alkuvuoden aikana 10,1 miljoonaa lentomatkustajaa, mikä tarkoittaa 11,9 prosentin kasvua.

– Suunta on hyvä paitsi Helsinki-Vantaalla myös keskeisillä maakuntakentillä. Erinomaiset luvut kertovat paitsi suotuisasta taloudellisesta tilanteesta myös siitä, että Helsinki-Vantaan asema merkittävänä Euroopan ja Aasian välisen lentoliikenteen solmukohtana on vahvistunut. Tämä kehitys on avittanut myös muut verkoston lentoasemat hienoon nousuun, sanoo reittikehityksestä ja Helsinki-Vantaan lentoasemasta vastaava johtaja Joni SundelinFinavialta.